Стройотряды помогут благоустроить дворы столицы

В летнем сезоне на территории города Якутска задействовано 800 бойцов студенческих строительных отрядов. С 16 июля свой трудовой сезон начали студенты Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова и представители «Молодой Гвардии» в составе 470 человек. Трудовой сезон продлится до 15 августа.

Руководитель регионального отделения республиканских строительных отрядов Иван Левин отмечает, что город Якутск является самым крупным и надежным работодателем:

«Городские предприятия, управления округов и пригородов ежегодно обеспечивают студентов работой на весь летний трудовой сезон. Студенты выполняют большой фронт работы, начиная от уборки и благоустройства, заканчивая сносом старых кладовок, строений и вывозом старых автокузовов. В Год добра бойцы стройотрядов благоустраивают дворовые территории, попавшие в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Ребята с большой ответственностью относятся к своей работе».

Руководство города Якутска всегда поддерживало и поддерживает студенческие строительные отряды, которые вносят неоценимый вклад в благоустройство родной столицы. Ежегодно порядка 800 бойцов студенческих отрядов обеспечиваются работой, имеют возможность проходить практику в городских муниципальных предприятиях, а работодатели доверяют им ответственную работу и аккуратно перечисляют заработную плату.

К примеру, сейчас отряды по 20 бойцов закреплены за округами и заняты благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов.

Так, в Центральном округе бойцы студенческого строительного отряда «Кээкис» вывозят строительный мусор, сносят старые деревянные строения и вырубают сухостой. Также занимаются подготовкой площадки дворовой территории по пр. Ленина, 7-7/2, 11-11/2 к комплексному благоустройству.

Ребята гордятся тем, что вносят свой трудовой вклад в благоустройство дворов Якутска. «Наш отряд работает с МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства». В составе 10 человек закреплены к Центральному округу. Наши наставники рассказали об этой программе, и мы надеемся, что дворы в итоге станут образцово-показательными. Работы идут полным ходом, скоро начнется асфальтирование придомовых проездов. Здесь стояли старые деревянные постройки, которые мы снесли. Сейчас убираем и вывозим строительный мусор, подготавливаем участок. Очень гордимся тем, что благоустраиваем нашу столицу», — говорит студент третьего курса Инженерно-технического института СВФУ, командир отряда Дмитрий Тарабукин.

Для студентов работа в стройотряде это не только возможность заработать, а, прежде всего, трудовой и жизненный опыт, отличная возможность проявить себя.

Для студентки второго курса Зинаиды Другиной это первый трудовой опыт. «Я всегда хотела попробовать свои силы и возможности, приносить пользу обществу, сделать наш город чище и краше. Сама являюсь активисткой, общественницей, поэтому очень близко к сердцу воспринимаю развитие нашего города. Вдвойне приятно осознавать, что в деле благоустройства Якутска есть и мой посильный вклад», — отмечает она.

В каждом округе имеются дворовые территории, попавшие в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды». Строительные отряды окажут помощь в работе по вывозу металлических гаражей и кузовов, покраске детских площадок, вырубке сухостоев, озеленении, укладке тротуарных плит, покраске опор фонарных столбов, сносу старых кладовок, скосу камышей.