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Стройотряды –неотъемлемая часть студенческой жизни

История возникновения студенческих строительных отрядов довольна богата и обширна. Первый Якутский студенческий отряд в республике был создан в 1968 году. В те годы студенческие отряды только набирались опыта, учились, совершенствовались и множили свои ряды.

В 70-ые годы волна студенческих строительных отрядов охватила молодежь всего Советского Союза. В те годы по всей стране множились ряды студенческих отрядов. Студенты прикреплялись к сельскохозяйственным предприятиям, помогали труженикам села в заготовке сена и кормов для скота, организовывали субботники по благоустройству сельских территорий, трудились на полях, ухаживали за овощной культурой, заготавливали дрова, помогали в строительстве социальных объектов: больниц, школ, детских садов, домов культуры.

Стройотряды – это целая эпоха, путеводная звезда, связавшая воедино жизненный и трудовой путь многих поколений якутян. И сегодня, бойцы студенческих строительных отрядов, как и прежде, находятся на передовой, решают наиважнейшие задачи, трудятся во благо развития родного города и республики.

Житель города Якутска Гаврил АРХИПОВ во времена студенчества активно работал в составе первых строительных отрядов. Являясь студентом Медицинского института, тогда еще Якутского государственного университета имени М. К. Аммосова, Гаврил Матвеевич вошел в состав санитарного отряда «Алмаз». «Наш отряд оказывал помощь местному населению и органам здравоохранения в проведении лечебных и профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, которая имела особое значение в условиях нашей республики. Лично для меня студенческий отряд — это, прежде всего, романтика! Я счастлив, что мне довелось работать в составе студенческих отрядов, который помимо жизненного опыта, дал мне настоящих, верных друзей, научил любить жизнь и родной край. Студенческие годы стали для меня по-настоящему ярким событием, именно благодаря стройотрядам», — делится своими впечатлениями Гаврил Матвеевич.

Сегодня строительные отряды — это те же молодые парни и девушки, которые, как и 50 лет назад, пришли сюда за новыми впечатлениями, романтикой, новыми знакомствами и за настоящими верными друзьями.

В этом году на территории городского округа «город Якутск» летний сезон студенческих строительных отрядов начался с 5 июня. Первый трудовой поток состоит из 300 студентов средних специальных учебных заведений и Якутской сельскохозяйственной академии.

Отряды по 20 человек закреплены за управлениями округов и пригородов, и муниципальными предприятиями: МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска, МУП «Теплоэнергия», МУП «Жилкомсервис», МУП «Горсвет» и АО «Якутдорстрой».

Студент третьего курса Колледжа культуры и искусств Михаил САВВИНОВ и студент третьего курса Якутского технологического колледжа сервиса Михаил АНТОНОВ вошли в состав студенческого строительного отряда «Прайд» и «Орбита», который закреплен за Управлением Центрального округа: «Сегодня мы на «Аллее дружбы» занимаемся подготовкой газона и почвы для посадки цветочной рассады по экологической акции «Цветы добра». В составе студенческих стройотрядов трудовую деятельность мы начали впервые, нам все нравится. В Управлении Центрального округа работают доброжелательные специалисты, которые нам все объясняют, дают советы, ведут наставническую работу. Работаем с 09.00 утра до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00».

Командир студенческого отряда Якутского технологического колледжа сервиса Антон ЕГОРОВ признается, что уже третье лето с большим интересом и энтузиазмом работает в составе строительных отрядов. «В состав нашего отряда входят 20 бойцов: 10 парней и 10 девушек. Отряд у нас сформировался очень дружный, веселый, все ребята трудятся с большим энтузиазмом, никто не отлынивает от работы. В основном занимаемся благоустройством территории Центрального округа», — говорит он.

Командир штаба студенческих строительных отрядов средне-специальных учебных заведений Алексей АММОСОВ рассказал, что с началом первого летнего трудового сезона сформировано 9 строительных отрядов, которые занимаются благоустройством городских территорий, санитарной-очисткой, озеленением, сносом старых строений и кладовок. Бойцы стройотрядов трудятся на территории Промышленного, Автодорожного, Центрального, Губинского округов, с. Хатассы и в местности «Yс Хатыҥ. «Для меня работа в строительном отряде – это возможность заработать деньги своим трудом, возможность установить крепкие дружеские связи и незабываемые романтические впечатления. Считаю, что студенческие строительные отряды связывают не одно поколение якутян, в их составе трудовую деятельность начинали наши отцы и матери, бабушки и дедушки. В частности, мой дед с бабушкой работали в родном колхозе и вспоминают, что к ним на подмогу каждое лето из города приезжали студенты. Уверен, что несмотря на смену времен, основные принципы студенческих строительных отрядов остались те же, это любить труд, уважать старших, любить свою родину», — отмечает Алексей.

К Управлению Автодорожного округа закреплены студенты Якутской сельскохозяйственной академии, которые тоже трудятся в составе 20 человек.

Иван БОЛЬШАКОВ рассказал, что в этом году закончил первый курс, поэтому опыта работы в составе студенческих отрядов до этого момента не имел: «Конечно, я знал, что студенты во время летних каникул ведут трудовую деятельность в составе строительных отрядов, занимаются благоустройством населенных пунктов и городских территорий. Поэтому я с большим удовольствием вступил в ряды студенческих строительных отрядов. Для меня работа в стройотряде, это не только возможность подзаработать, прежде всего, это трудовой и жизненный опыт, ты вступаешь во взрослую жизнь. То есть, для меня участие в студенческом отряде-это незабываемое приключение, ценный опыт общения с людьми, дружбы, знакомств. Это отличная возможность проверить и проявить себя в работе!».

В составе студенческих строительных отрядов наравне с парнями трудятся и представительницы прекрасной половины человечества. История гласит, что первые девичьи студенческие отряды были созданы в 70-х годах прошлого столетия. Девушки ничуть не уступая парням, работали на полях и пашнях, заготавливали сено, работали доярками в колхозах и совхозах, трудились на фермах и сайылыках.

Студентка третьего курса Якутской сельскохозяйственной академии Сардаана ВИНОКУРОВА, несмотря на юный возраст, уже имеет большой опыт работы в составе стройотрядов. Она отмечает, что девушки не хуже парней умеют трудиться и вносить свою посильную лепту в благоустройство города: «В прошлом году я трудилась в составе строительного отряда, который тоже был прикреплен к Управлению Автодорожного округа. Работая в стройотряде, я обрела верных друзей, познакомилась со многими людьми, стала более общительной. Наши парни всегда готовы прийти к нам на помощь, так как мы одна команда, то и работаем все сообща. В свободное от работы время мы с удовольствием занимаемся спортом, играем в волейбол, ходим в кино, организуем пешие прогулки по городу», — говорит Сардаана.

Алина ЭВЕРСТОВА, закончившая в этом году первый курс ЯГСХА, уже стала комиссаром строительного отряда «Буойуттар» («Бойцы»). Теперь под началом этой хрупкой девушки трудятся 20 человек, в том числе 10 парней: «Это мой первый опыт работы в качестве комиссара и вообще, в составе студенческого строительного отряда. Я очень рада, что в составе нашего отряда собрались ответственные ребята, которые не бояться работы и трудностей. Каждый из них нацелен на результат, каждый стремится приносить пользу обществу и городу».

Когда видишь горящие глаза молодых парней и девушек, которые своим трудом стремятся сделать окружающий мир лучше и краше, то понимаешь, что эти ребята, как и полвека назад, по стопам комсомольцев и молодежи Советского периода, вступают в ряды студенческих стройотрядов в поисках романтики, новых друзей, заряда бодрости и оптимизма, получения жизненного и трудового опыта. И, безусловно, каждый из них находит в студенческих отрядах что-то свое.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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