Стройотряды: бесценный опыт для высокого старта

Сегодня, 24 августа состоялось торжественное закрытие второго трудового сезона студенческого ректорского отряда «Аргыс» Якутской ГСХА. В Год добровольца, объявленного в 2018 году по указу Президента России, студенческие отряды ЯГСХА активно работали в районах республики по разным направлениям.

По информации отдела трудоустройства и практики, работа стройотрядов ЯГСХА велась по следующим направлениям: строительные отряды Главы РС(Я) (по ликвидации последствий паводка, а также занимающиеся благоустройством и озеленением г.Якутска); выездные отряды (ежегодно бойцы стройотрядов РС(Я) участвуют во всероссийских стройках, как, например, «Восточный»); путинные отряды (работают в ООО «Лойд-фиш» на Камчатке), сервисные отряды (занимаются сервисным обслуживанием крупномасштабных мероприятий на территории Якутии); сельхозотряды.

На закрытии с поздравлением выступил ректор Академии Иван Слепцов, и отметил, что движение стройотрядов, которое многие поколения якутян помнят еще с советских времен, сегодня объединяет активную молодежь, истинных патриотов своей страны и республики. Бойцы студенческих отрядов академии активно участвуют во всероссийских проектах и стройках — таких как, например, строительство космодрома «Восточный», работа по переработке рыбы в ООО «Лойд-фиш» в Камчатском крае и других. Этот год, объявленный главой государства Владимиром Путиным Годом добровольца, стал для нас особенным: каждый из ребят знает, что он выполняет высокую миссию – миссию добровольца и активиста добровольческого движения. Поэтому в Год добровольца каждый боец стройотряда ЯГСХА несет особую ответственность.

Начальник отдела трудоустройства и практики Вячеслав Александров напомнил, что ректорский отряд под патронатом ректора Якутской ГСХА Ивана Ивановича Слепцова был создан в 2016 году. В этом году, ректорский студенческий отряд занимался благоустройством и облагораживанием территории Академии, ипподрома, покраской и ремонтом спортивного комплекса, а также были привлечены на сенокосные работы. Планируется и дальше развивать деятельность студотрядов, набирая всё больше и больше студентов и реализуя не только летний трудовой сезон, но и круглогодичный.

Ректорский студенческий отряд «Аргыс» работал с 26 июля по 24 августа. Командир отряда – Федорова Александра Николаевна, студентка Агротехнологического факультета и комиссар – Корнилова Туяра Алексеевна, студентка Агротехнологического факультета. Ребята перевыполнили свой план работы и благодарственными письмами ректора Якутской ГСХА были награждены все бойцы стройотряда.

«В следующем году мы обязательно будем работать в студенческих отрядах нашей родной Академии, нас станет ещё больше! Мы сплотились и подружились в этом году, и зовём всех наших друзей, однокурсников в наши ряды. Уже сейчас, надо сформировать отряды!», — делятся бойцы студенческих отрядов Якутской ГСХА.

Справка: Всего в 5 районах республики и в г.Якутске в этом году трудятся 11 стройотрядов ЯГСХА, объединяющих в общей сложности свыше 280 бойцов-добровольцев. Это отряды Главы РС(Я) – «Аргыс», «Эрчим», «Буойуттар», «5 элемент», «Сыдьаай», «Модун», «Кустук» (Октемский филиал), работающие в Хангаласском улусе, в с.Хатассы и в г.Якутске. Также это отряды проекта «Наслег» по благоустройству сел – «Сарыал», «Кун о5олоро», «Добун», «Саргын», они трудятся в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Кобяйском и Верхнеколымском улусах.

По ликвидации последствий паводка наши студенты помогали жителям пострадавших районов в разборке и просушке подтопленных жилых домов, уборке территорий, других видах работ. Были созданы все условия для бойцов, с проездом и экипировкой, встречающие стороны обеспечивали проживание и питание.