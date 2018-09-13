Строймонтаж-2002: Ни о каком банкротстве и речи быть не может

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» официально опровергнула информацию о банкротстве ООО «Строймонтаж-2002».

Напомним, что 29 августа 2018 года в информационном портале ЯСИА была опубликована статья о строительных организациях, которых хотят объявить банкротами.

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» официально опровергает информацию о банкротстве ООО «Строймонтаж-2002».

Официальную информацию предоставил генеральный директор компании Приходько Роман Владимирович:

«Строймонтаж-2002» сообщает, что Гр. Реховская Ольга Алексеевна обратилась в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с заявлением о признании ООО «Строймонтаж-2002» несостоятельным (банкротом).

Данное требование основано на судебном производстве, находящемся в Мирнинском районном суде, о расторжении договора долевого участия, заключенного между Застройщиком и участником долевого строительства. В соответствии с ФЗ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) данное заявление не соответствовало требованиям норм Российского права. В связи с семейными обстоятельствами и для улучшения правоотношений между сторонами, Застройщиком была произведена уплата суммы договора долевого участия.

На сегодняшний день производство по делу о банкротстве ООО «Строймонтаж-2002» прекращено в связи с отказом заявителя от иска.

С 2017 года Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-2002» является членом Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии». Со стороны Ассоциации к ООО «Строймонтаж-2002» претензий не имеется, организация с ответственностью исполняет свои договорные обязательства.