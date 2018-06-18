Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья идет по плану

В субботу первый заместитель главы города Дмитрий Садовников совместно с руководителями коммунальных предприятий и управлений округов провел традиционный объезд по проверке санитарного состояния округов.
Расширенный объезд Дмитрий Садовников начал с Сайсарского округа, где проверил ход строительства дома маневренного фонда на улице Лонгинова.
«В этом доме будут проживать жильцы из аварийного фонда и погорельцы. На сегодняшний день строительство идет согласно плану. Заказчиком выступает наше предприятие. Планируем уложиться в сроки сдачи объекта», — отметил Дмитрий Садовников
Далее Дмитрий Садовников проверил санитарное состояние улиц Строительного округа, а также микрорайона Марха. В ходе проверки он дал поручение руководителям управлений ликвидировать все несанкционированные свалки, усилить работу по санитарной очистке и благоустройству территорий.
«Руководителям округов было поручено устранить проблемы по уборке захламленных участков в установленный срок, а также усилить работу в части привлечения физических и юридических лиц, не соблюдающих правила благоустройства, к административной ответственности. Уверен, коллеги справятся с поставленными задачами»,- сказал он
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