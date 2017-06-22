Строитель заплатил 23 млн. налогов. Дело закрыто

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) прекращено уголовное дело в отношении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в период с 2012 по 2013 год генеральный директор ООО, осуществляющего свою деятельность в сфере строительства, используя фиктивные документы с фирмами-однодневками путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о сумме понесенных расходов и суммах налоговых вычетов, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 17 миллионов рублей.

По результатам проведенного расследования обвиняемый в полном объеме признал вину в совершении указанного преступления, возместил ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, а также уплатил связанные с несвоевременной уплатой налога штрафные санкции и пени на общую сумму свыше 23 миллионов рублей.

В этой связи он обратился к следователю с заявлением о прекращении уголовного дела на основании статьи 28.1 УПК РФ в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе, которое было удовлетворено.

Следует отметить, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместно проведенной проверки органами ФНС России, а также управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия).

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ