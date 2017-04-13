Строим Якутск: ремонт улично-дорожной сети

Подготовительные работы по ремонту улично-дорожной сети города Якутска начнутся с конца апреля, сообщает МКУ «Главстрой». В частности, предстоит очистка и уборка ремонтируемых улиц, демонтаж металлических ограждений и бордюров, водоотводных лотков и дорожных знаков.

В этом году капитально отремонтируют участки улиц Чиряева (от ул. Дзержинского до ул. Хабарова); Кулаковского (от ул. Чернышевского до пр. Ленина); Жорницкого (от ул. С. Данилова до Объездного шоссе); Петра Алексеева (от ул. Лермонтова до ул. Пирогова); Ломоносова (от ул. Петровского до ул. Октябрьская), Чернышевского и Хабарова (от ул. Кулаковского до ул. Чиряева); Кальвица (от ул. Дзержинского до ул. Жорницкого), реконструкция ул. Уткина. Начнется капитальный ремонт подъездной дороги к Медцентру от круговой развязки «Гимеин» до поста Национального центра медицины. Капитальный ремонт данных улиц дорожники завершат до 1 сентября, общая протяженность составит 6, 644 км.

До конца октября отремонтируют транспортную развязку на пересечении ул. Кальвица-Пирогова-Жорницкого; проведут реконструкцию Окружного шоссе на участке от ул. Автострада 50 лет Октября до ул. Жорницкого; капитальный ремонт Хатын-Юряхского шоссе на участке от Объездного шоссе до ул. Курнатовского. Кроме того, продолжится реконструкция улиц Автодорожная, Халтурина, Билибина, Дежнева, Каландаришвили, Кузьмина, Стадухина.

С конца апреля Служба эксплуатации городского хозяйства приступает к ямочному ремонту городских улиц. Начальник отдела надзора за внешним благоустройством Владимир Аммосов сообщил, что ямочный ремонт с использованием холодного асфальта начнут с центральных улиц, по маршруту первомайской демонстрации: «С центральных улиц работы перейдут уже на другие участки. Управления округов и пригородов предоставили нам списки внутриквартальных и окраинных дорог, где необходимо провести работы по ямочному ремонту. Помимо этого, ямочный ремонт будет на участках улиц, где истекает гарантийный срок обслуживания, к примеру, в этом году на Сергеляхском шоссе».

Ямочный ремонт будет также проведен во внутриквартальных дворовых территориях многоквартирных домов.