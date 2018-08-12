Строим Якутск: поздравляем с Днем строителя России!

Сегодня, 12 августа наша страна празднует День строителя. В эти дни чествуют ветеранов труда, трудовые династии, награждают лучших работников, проводят торжественные мероприятия. Праздничные мероприятия в честь работников строительной сферы состоялись и в городе Якутске.

Благодаря созидательному труду строителей наша столица с каждым днем преображается, становясь комфортней для проживания. Безусловными приоритетами в городской политике являются переселение горожан из аварийного жилья, строительство детских садов, школ, ремонт дорог, благоустройство внутриквартальных территорий. За последние годы в Якутске введены тысячи квадратных метров жилья, реконструированы километры дорог. Ко Дню города Якутска готовятся к открытию новые социальные объекты и жилые дома. Все это становится возможным благодаря созидательной профессии строителя.

В Год новаторства в столице республики реализуются крупные инвестиционные проекты, претворяются в жизнь инженерные решения и идеи по созданию энергоэффективных жилых домов, строительству микрорайонов с современной инфраструктурой и много других замечательных идей. Все это показатель того, что Якутск не стоит на месте и, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и в мире, стремительно растет, строится и развивается.

Окружная администрация города Якутска, Якутская городская Дума поздравляют всех работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником и желают крепкого здоровья, личного счастья, успехов в созидании, покорения новых высот! Высокий профессионализм, преданность делу столичных строителей, любовь к родному городу являются залогом успешного выполнения всех намеченных планов и целей на благо жителей столицы и всей республики!

В этот праздничный день своих коллег поздравляет генеральный директор Ассоциации «Союз строителей Якутии» Айхал ГАБЫШЕВ:

«Уважаемые строители города Якутска! От имени самой крупной саморегулируемой организации Дальнего Востока, Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» поздравляем с профессиональным праздником — Днем строителя! Мы видим, как с каждым годом наша столица растет и развивается. Объекты, которые возводят строители, формируют облик города и дают ему мощнейший импульс для развития. У нас одна и главная цель: это повышение качества жизни якутян путем повышения качества строительства. В этом ключе напрямую и в тесном сотрудничестве работаем с Окружной администрацией г. Якутска и Якутской городской Думой. Дорогие строители, совместными усилиями мы в силах решить основные задачи строительного комплекса: это повышение престижа рабочих профессий, подготовка и трудоустройство местных квалифицированных кадров, поддержка местных производителей строительных материалов, внедрение и модернизация новых технологий. Мы уверенно смотрим в будущее и вместе сможем воплотить в жизнь грандиозные проекты республики и города в масштабах всей страны и мира! Искренне желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, достижения новых профессиональных успехов!».

Развитие строительной сферы города Якутска комментируют предприниматели, руководители крупнейших предприятий.

Григорий САЛЬВА, генеральный директор АО «Кран-Сервис»:

«Город Якутск динамично строится. Я считаю, что столицу ждет перспективное и яркое будущее. Сейчас активно возводятся шестнадцатиэтажные дома, город растет вверх, ввысь – к звездам, небу. С каждым годом улучшается комфортная городская среда. В скором будущем появится еще больше спортивных стадионов и детских площадок. Строительство детских садов и школ остается одним из важнейших вопросов. Сегодня не хватает просторных, современных детских образовательных учреждений. Поэтому будущее столицы связано с решением социальных вопросов. Якутск активно идет по заданному направлению. Мы находимся сейчас на стадии формирования проекта и заключения договора на строительство большой школы и большого детского сада в 68 квартале по улице Автодорожная, напротив музея «Россия – моя история». Всех своих коллег, партнеров поздравляю с профессиональным праздником и желаю исполнения всех намеченных целей и задач».

Игорь ГАВРИЛКИН, генеральный директор АО «Домостроительный комбинат»: