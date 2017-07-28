«Строим Якутск»: как улучшают и благоустраивают столицу

Год добра: Строим Якутск вместе!

Мероприятия направления «Строим Якутск» Года добра направлены на улучшение внешнего облика столицы, благоустройство жилых кварталов, улиц, строительство скверов, возведение малых архитектурных форм, создание комфортных условий для проживания горожан.

Направление состоит из восьми блоков: «100 скверов к 100-летию ЯАССР», «Школьные дворы столицы», «Многоуровневые автостоянки», «Строительство дворовых детских площадок», «Строительство общественных площадок для активного отдыха детей, подростков и молодежи», «Свет добра», «Трудовая слава строителей».

Куратор направления — директор МКУ «Главстрой» Петр Кушкирин.

По блоку «Школьные дворы столицы» проекта «Народный бюджет» ведется благоустройство и реконструкция школьных дворов СОШ №19, СОШ №20, Мархинской СОШ №1, Детской школы искусств с. Хатассы.

Во дворе Мархинской СОШ №1 строится мини-стадион. По проекту «Народный бюджет» на эти цели были выделены средства. «Работы идут по графику. Завершено строительство трибуны на 100 посадочных мест, футбольное поле размером 20х40 метров, беговые дорожки на две полосы, поле для прыжков, сейчас устанавливаются уличные тренажеры, ограждения и ворота. Все работы завершатся до 20 августа», — сообщает заместитель директора Департамента градостроительства Окружной администрации города Якутска Сергей Орлов.

Также до 20 августа должно быть завершено благоустройство дворовой территории Детской школы искусств с. Хатассы и уличной спортивной площадки СОШ № 20 в Сайсарском округе на средства «Народного бюджета».

На территории СОШ №19 в районе Птицефабрики продолжается создание автоматизированного школьного автодрома. «Проект согласован с Управлением ГИБДД МВД РФ по РС (Я). Общая площадь составляет 2,4 гектара. Сейчас сюда завозится песок и щебень. Все идет по плану. До начала учебного года автодром будет сдан», — рассказывает Сергей Владимирович.

Также благодаря спонсорской поддержке крупных строительных предприятий ОАО ЯКСМиК, ООО «Защита», ООО «Прометей», ООО «Строймонтаж – 2002» благоустраиваются школьные дворы СОШ №32 в поселке Газовиков микрорайона Марха, СОШ №15.

В СОШ №32 продолжаются работы по ограждению северо-западной части территории и баскетбольной площадки. В СОШ №15 благоустраивается пришкольная территория, идет замена окон и внутренняя отделка.

По блоку «Многоуровневые парковки» Департаментом градостроительства совместно с Агентством земельных отношений, Управлением архитектуры и градостроительной политики ведется работа по выдаче 10 разрешительных документов для строительства многоуровневых парковок. В этом году планируется ввести 5 многоуровневых парковок в округах столицы.

До 1 сентября 2017 года продолжает прием заявок для участия в ежегодном городском конкурсе «Трудовая слава строителей». Конкурс проводится по номинациям: «Трудовая династия строителей», «Лучший по профессии», «Лучшая строительная бригада», «Лучшая организация, за большой вклад в сфере строительства», «Лучший руководитель строительной организации», «За активное участие в благотворительности», «Лучшая проектная организация», «Лучший технадзор в сфере строительства». Победителей конкурса по традиции будут чествовать в преддверии празднования Дня города.