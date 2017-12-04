Строганиной и хороводом встретили Зиму в Тикси

1 декабря жители п. Тикси Булунского района впервые отметили встречу Зимы. Повелитель холода Чысхаан и внучка Хаарчаана поприветствовали и поздравили всех сельчан и зажгли огни новогодней елки. В праздничную программу вошли музыкальные номера, веселые игры для детей. По традиции во время развлекательной программы фестиваля гостей и жителей угостили вкусной строганиной. Праздник завершился веселым новогодним хороводом вокруг лесной красавицы. comments powered by HyperComments Источник: МБУ Культурно-спортивный комплекс п.Тикси.

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