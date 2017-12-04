Строганиной и хороводом встретили Зиму в Тикси

1 декабря жители п. Тикси Булунского района впервые отметили встречу Зимы.
Повелитель холода Чысхаан и внучка Хаарчаана поприветствовали и поздравили всех сельчан и зажгли огни новогодней елки. В праздничную программу вошли музыкальные номера, веселые игры для детей. По традиции во время развлекательной программы фестиваля гостей и жителей угостили вкусной строганиной.
Праздник завершился веселым новогодним хороводом вокруг лесной красавицы.comments powered by HyperComments
Источник: МБУ Культурно-спортивный комплекс п.Тикси.