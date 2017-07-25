Стрит-арт: Художник Илья Вышкварок рисует картины на зданиях Якутска

Молодые художники Илья Вышкварок и Александр Скипа презентовали якутянам три арт-объекта. О значении рисунков они рассказали в интервью ЯСИА.

Илья Вышкварок в следующем году окончит 11 класс школы №5 и будет поступать в центральный вуз по специальности «художник-аниматор». Его друг Александр Скипа давно известен горожанам по акции «Оживи подъезд». Молодой человек активно участвовал в жизни города и продвигал смелые проекты, но недавно уехал из столицы в Краснодар на обучение.

О проделанной работе и дальнейших планах Илья Вышкварок сообщил корреспонденту агентства:

— Расскажи об арт-объектах, которые вы недавно создали с Александром Скипой.

— На стене здания по улице Ярославского, 15 мы хотели передать историю детского сна.

На первой картинке изображена кровать, далее попадаем в мир, окруженный лодками.

Лодки символизируют внутренний поиск человека. Каждая из них пустая, следовательно, можно выбрать любую.

Далее — заброшенное здание. Этим эпизодом мы хотели показать переломный момент подростковой жизни.

За заброшенным зданием стоит современный город, который ассоциируется со взрослением.

Следующий арт-объект показывает развитие, ведь Якутск сейчас активно застраивается.

Работа на проспекте Ленина, 1 получилась самой красочной. Мы представили все основные якутские достопримечательности в хронологическом порядке. Таким образом хотели отразить течение времени. Симбиоз национального колорита и граффити.

В 203 микрорайоне можно увидеть смешанный арт-объект. Якутская национальная тематика пересеклась с элементами граффити и стрит-арта.

Так мы хотели показать наложение современных реалий Якутска на культурное наследие прошлого.



— С чего начиналось твое творчество?

— С детства рисовал на бумаге, затем стал делать работы на компьютере. Стрит-артом увлекся в 2015 году и в первое время использовал трафареты.

— Как отражается на учебе твое хобби?

— Рисование меня не отвлекает, даже помогает. Благодаря творчеству попал на всероссийскую конференцию «Шаг в будущее». Думаю, такое увлечение — это только плюс.

— После отъезда Александра будешь создавать новую творческую команду?

— Да, у меня есть много знакомых художников. Думаю, они будут рады принять участие в интересных проектах.

— Какие у тебя дальнейшие планы?

— В августе буду расписывать подъезд дома по улице Кузьмина, 21. Краски закуплены, эскизы готовы. Есть предложение выехать в другой город республики и украсить подъезд там, но об этом пока рано говорить.

Проект по росписи подъезда по улице Кузьмина, 21 поддержал городской портал «One click Yakutsk». Руководитель Маргарита Попова отметила, что с инициативой выступили жильцы дома и управляющая компания.

«Наш портал оказал помощь в координационно-кураторской части. Мы предложили Илье сотрудничество с УК «Сфера комфорта», и он с удовольствием согласился», — рассказала она.

Как подчеркнул руководитель управляющей компании «Сфера комфорта» Дмитрий Червяков, недавно появилась идея творчески подойти к ремонту подъезда дома: «Жильцы нас поддержали. Они изготовили несколько эскизов и в ходе голосования выбрали лучший вариант. Затем мы связались с Ильей через портал «One click Yakutsk». Наш проект позволяет сделать не просто плановый ремонт подъезда, а привнести что-то новое на радость жителей дома».

Илья Вышкварок и Александр Скипа на своем примере доказывают, что все лучшие инициативы начинаются с нас — жителей Якутска. В наших силах сделать город ярче, красивее. Нужно лишь проявить желание.