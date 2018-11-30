Стрелок из Усть-Алданского района покушался на полицейских

Житель Якутии взят под стражу по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Усть-Алданского района по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

По данным следствия, 29 ноября 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в одной из квартир жилого дома, расположенного в селе Борогонцы, где устроил стрельбу из гладкоствольного охотничьего ружья МР-155.

Жительница соседней квартиры вызвала сотрудников полиции, которые, прибыв на место происшествия, из-за закрытой входной двери потребовали прекратить противоправные действия, однако стрелок высказал недовольство законными требованиями сотрудников полиции и произвел в их сторону несколько выстрелов из ружья.

После продолжительных переговоров стрелок был обезврежен и доставлен в территориальный отдел Следственного комитета России, где дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. Свою вину он признал.

В настоящее время следственными органами проводится комплекс меропроиятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертных исследований.

30 ноября 2018 года по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время производства следственных действий.

Расследование уголовного дела продолжается.