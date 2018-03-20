Стрелки из традиционного лука: «В нас проснется генетическая память!»:

В рамках чемпионата Якутии по стрельбе из лука в “Дохсуне” состоялись соревнования “Дары Байаная”. Турнир прошел по настоятельной просьбе любителей стрельбы из традиционного лука, сторонников которого в республике становится все больше.

Спортсмены стреляли в цели, похожие в профиль на сидящих утку, зайца и белку. Мужчины стреляли с дистанции в 40 метров, а женщины с 30. Обязательным условием для всех участников является наличие национального костюма. Что, несомненно, украсило соревнования.

Самым метким стрелком среди мужчин стал Егор Соловьев из Вилюйска. В прошлом году он стал бронзовым призером Игр Манчаары среди ветеранов. Второе место у Михаила Алексеева из Хангаласского улуса, а бронзовая медаль досталась чемпиону турнира во время Ысыаха Олонхо 2017 года Виктору Елисееву из Верхневилюйска.

Среди женщин лучшие результаты показала Марианна Винокурова из Оленекского улуса, серебряным призером соревнований стала Евдокия Петрова из Мирного, а третье место заняла Оксана Никифорова из Томпонского улуса.

С недавних пор в республике началось возрождение стрельбы из традиционного лука. Первые республиканские соревнования были проведены в 2015 году во время Ысыаха Олонхо в Чурапче. Один из идейных вдохновителей и организаторов движения по восстановлению традиций якутской стрельбы, тренер по стрельбе из классического лука Борис Олесов считает, что это станет большим вкладом в развитии массовости этого вида спорта в республике.

«В регионах, где развивают стрельбу из классического лука, очень сильны традиции и преемственность. К примеру, Бурятия, которая сегодня является одной из лучших в стране школ по стрельбе из лука, очень трепетно относится к своим традициям. Здесь каждый год проводятся масштабные соревнования «Стрелы Байкала», где участвует большое количество спортсменов и которые вызывают большой интерес у зрителей. Победа на этом турнире очень престижна – чемпионы и призеры награждаются внушительными призами. Это либо автомобиль, либо серьезная сумма денег. Благодаря такому отношению, в этом регионе стрельба из лука носит массовый характер и является одной из отличительных черт народа. Умение стрелять из лука у них в крови.

Мы же, надо признаться, подзабыли про стрельбу из своего традиционного лука. Это понятно – с приходом ружей и развитием промысловой охоты надобность в этом отпала. Но надо понимать, что стрельба из лука является не только охотой, видом спорта или хобби – это часть культуры народа.

Несмотря на то, что не так давно, в 2014 году, мы отметили 50 лет развития стрельбы из лука в Якутии, наш вид спорта до сих пор является чуть ли не экзотикой. Если в центральных улусах, особенно в районных центрах, еще сохранились секции по стрельбе, то в наслегах их просто нет. А для того чтобы появилась массовость, мы должны популяризировать стрельбу из доступного традиционного лука. Если у нас будут проводиться соревнования на ысыахе в каждом селе, и будут стрелять и дети, и старики, то появится и массовость. В нас проснется генетическая память».

В 2016 году на Ысыахе Олонхо в Верхоянске участников по стрельбе из традиционного лука стало еще больше. Из-за дороговизны проезда спортсменов из центральных улусов и Якутска было не так много, но многие простые участники праздника пожелали попробовать свои силы на этом турнире. Победителем стал кандидат в мастера спорта по стрельбе из классического лука Егор Соловьев. Ранее в этом же году большой турнир был организован в Чурапче по инициативе известных спортсменов, братьев Александра и Михаила Филатовых.

Стало ясно, что стрельба из традиционного лука нашла сторонников и набирает популярность. Так, в 2016 году 3 марта на коллегии министерства спорта были приняты и утверждены правила якутской национальной стрельбы из традиционного лука. Этот шаг был необходим, так как стрельба из традиционного лука вошла в программу XX Игр Манчаары в Верхневилюйске.

«Официально пока было принято только одно упражнение – «Дары Байаная», — рассказывает Борис Олесов, — однако с развитием массовости мы планируем вводить новые упражнения. К примеру, стрельба по движущейся мишени, стрельба на дальность полета стрелы и так далее. Осенью в 2016 году нам довелось принять участие во Всемирных играх кочевников. Этот грандиозный форум по национальным видам спорта прошел в Киргизии и принял огромное число спортсменов из самых разных стран мира. Это и Россия, Монголия, Турция, Корея, США, Венгрия и так далее. Там состоялись и соревнования по стрельбе из традиционного лука. Понятно, что традиции стрельбы и правила проведения у стран разные, но всех объединяет одно – стрельба разрешается только из неразборного традиционного лука, стрелы должны быть из дерева, а оперение из натуральных перьев. Мы приобрели опыт, для первого раза совсем неплохо участвовали в соревнованиях».

В 2017 году в Якутске состоялся чемпионат республики по стрельбе из традиционного лука – отборочный на XX юбилейные Игры Манчаары. На стрелковую линию вышли представители 26 команд из 6 человек – мужчины и женщины, юноши и девушки, а также ветераны. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 человек.

На главном спортивном форуме республики 2017 года, Играх Манчаары в Верхневилюйске, в стрельбе из лука приняли участие 16 команд. Первое место в командном зачете завоевал Хангаласский улус, на второе место взошли хозяева, а бронзовые медали взяли стрелки из Якутска.

«Сегодня возрождение стрельбы из традиционного лука вышло на государственный уровень, — говорит Борис Олесов, — этот вопрос обсуждался и в нашем парламенте – Ил Тумэне. Одной из сложностей является то, что пока мы не производим наш традиционный якутский лук. Якутские мастера пытаются возродить технологии прошлого, делают по историческим канонам. Однако пока хорошего спортивного снаряда, которым можно пользоваться, нет. Но для тех, кто хочет стрелять из традиционного лука, выбор очень широкий. Сегодня по интернету можно заказать относительно недорого как отечественные, так и зарубежные луки. Стоят они в районе 7-10 тысяч и производятся из технологичных современных материалов».

Сейчас в планах стоит создание отдельной Федерации стрельбы из традиционного лука и утверждение календарного плана соревнований. «Мы уже пришли к тому, что стрельба из традиционного лука должна развиваться параллельно с олимпийским видом стрельбы из классического лука и стрельбы из блочного лука. Ведь традиционный лук должен, прежде всего, развивать массовость и стать хорошим занятием для спортсменов всех возрастов. Сегодня к нам на соревнования приходят стрелки старшего возраста. Для них стрельба отличное хобби и возможность участвовать в республиканских турнирах. Это очень демократичный вид спорта. К тому же наши соревнования стали не только спортивным событием, но способствуют сохранению традиций. На Ысыахе Олонхо-2018, который состоится в Алдане, мы будем проводить обряд алгыс во время открытия турнира по стрельбе, будет организован конкурс на лучший национальный костюм среди спортсменов, церемония закрытия соревнований завершится массовым осуохаем. Все это должно дать результаты, и стрельба из лука должна стать для нашей республики одним из массовых видов спорта».