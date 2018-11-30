Стрельба оборвала провода высоковольтной линии

Энергетики Западных электрических сетей устранили обрыв провода ВЛ 35 кВ «Онхой – Верхневилюйск», который был обнаружен 27 ноября 2018 года в 18.43 во время осмотра линии. Обрыв энергетики оперативно устранили, в 20.25 линия «Онхой – Верхневилюйск» была введена в работу. Все потребители запитаны.

По механическим повреждениям проводов сделано предположение, что обрыв произошел вследствие стрельбы из огнестрельного оружия. Информация об инциденте передана в правоохранительные органы. Фрагменты поврежденных проводов изъяты полицией для экспертизы.

По линии «Верхневилюйск – Онхой» осуществляется электроснабжение населенных пунктов Хоро, Дюллюкю, Хомустах Верхневилюйского района.