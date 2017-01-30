Страстные ВИП-болельщики исхитрились съездить на мемориал Ярыгина за счет бюджета

Вольная борьба в Якутии считается спортом номер один, и страстные болельщики стараются съездить на соревнования, чтоб поддержать земляков, выходящих на ковер. Из известных личностей, например, популярный эстрадный артист ЛЭГЭНТЭЙ по мере возможности ездит на соревнования.

Но Лэгэнтэй и обычные болельщики ездят на свои кровные. А вот ВИП-персоны – крупные чиновники и депутаты Ил Тумэна, и без того имеющие большие доходы, в сравнении с простыми смертными, решили и спортивными баталиями насладиться, и сэкономить при этом. То есть, исхитрились придумать командировки в Красноярск аккурат в период престижного международного турнира Голден Гран-при «Иван Ярыгин» по вольной борьбе, в котором боролся 21 якутянин. Поводом выехать в Красноярск стало какое-то мероприятие в краевом парламенте по оленеводству, на деле же – чиновники решили теплой компанией поболеть «за наших», сообщает ИГ «В Якутии.ру» со ссылкой на свой источник.



Как бы то ни было, командировки подгадали первый заместитель руководителя ГоскомАрктики Иван ПАВЛОВ, депутаты Ил Тумэна Павел ПИНИГИН (СК «Триумф»), Александр УАРОВ (Контрольный комитет), Дмитрий САВВИН (Комитет по селу и аграрной политике), Иван АНДРОСОВ (НВК «Саха») и другие.



Судя по единственному пресс-релизу, размещенному на сайте законодательного собрания Красноярского края «Красноярск – Якутия: соседи должны сотрудничать», это было даже не плановое мероприятие, парламентские слушания там какие-нибудь, а рядовая встреча нескольких местных депутатов с нашей нагрянувшей «ордой», на которой «особое внимание было уделено обмену опытом в сферах рыболовства и развития аграрного сектора». Вода, в общем.



Парламентскую делегацию возглавлял Уаров. Наши похвастались: «Председатель постоянного комитета по селу и аграрной политике Государственного Совета Дмитрий Саавин сообщил, что в 2017 году из республиканского бюджета на господдержку АПК предусмотрено 10 млрд 700 млн рублей».



А красноярские депутаты им ответили: «Программа поддержки северного домашнего оленеводства в Якутии составляет почти миллиард рублей, а у нас в крае — 27 млн рублей. При этом поголовье оленей у нас сравнимое».

Наши депутаты не зря прокатились, сделали широкий жест – в апреле этого года будет организован День оленевода в поселке Попигай Красноярского края. Конечно, не за счет депутатов, куда там, они даже на соревнования за свой счет жмутся съездить, «банкет» оплатит бюджет Якутии. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке: http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=53423



В стране кризис. Идут сокращения рабочих мест как в бюджете, так и на крупных предприятиях. Контролирующие органы штрафными санкциями как липку обдирают малый и средний бизнес. И в это самое время якутские чиновники и депутаты с размахом отправляются в командировки за пределы республики, а то и страны.



Например, еще один депутат Ил Тумэна – Елена ГОЛОМАРЕВА находится в Норвегии, тоже по вопросам, связанным с оленеводством. Насколько эффективны все эти командировки? Так ли они необходимы? Как пир во время чумы… Может, сократить бюджет правительства и Ил Тумэна?

