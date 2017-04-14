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Страстная пятница 2017: что нельзя делать, традиции, приметы и обычаи

Православные христиане встречают Страстную или Великую пятницу. Данный день является самым скорбным из всех тех, что имеются на Страстной седмице и предпоследним днем Великого поста. В Страстную пятницу христиане вновь и вновь вспоминают последний земной день жизни Иисуса Христа. В частности, в своих воспоминаниях они опираются на крестные муки и смерть.

В Страстную пятницу предписано соблюдать очень строгий пост, вплоть до полного воздержания от употребления пищи. Именно такой концепции придерживаются служители церкви ровно до завершения службы, которая в пятницу носит особенный характер. В православных традициях сохранилось большое количество примет и обычаев, а также запретов, которые актуальны для Страстной пятницы.

Когда в 2017 году Страстная пятница

 В 2017 году Страстная пятница приходится на 14 апреля. Этот день является таковым, когда вспоминаются Страсти Христова. Если опираться на Евангелию, то именно в этот день Иисус был предан суду, совершил крестный путь на Голгофу, где и был распят. В Страстную пятницу завершилась земная жизнь Спасителя человечества.

Богослужение в Страстную пятницу

Специальные службы начинаются еще в Великий четверг, который также называется Чистым. В этот день во всех православных храмах заканчивается богослужение, которое называется Последование 12-ти Евангелий. В его ходе верующие стоят в храме с зажженными свечами. Во время богослужения читаются двенадцать отрывков из Евангелия, которые посвящены страданиям, крестным мукам и смерти Христа.

Всего же в Страстную пятницу совершаются три богослужения. Утром служат Часы, затем, как и в Великий четверг, читается Евангелие о Страстях Христовых. После полудня служат вечерню с чином выноса плащаницы. Затем уже следует вечерняя служба, которая именуется утреня Великой субботы с чином погребения Плащаницы.

Страстная пятница в 2017 году: что принято делать

Великая пятница представляет из себя наиболее строгий день Страстной седмицы Великого поста. Согласно древним преданиям, в этот день лучше полностью отказаться от еды, позволив себе немного хлеба с холодной водой. Это должно происходить вечером — после того, как состоится чин выноса Плащаницы.

Страстная пятница всегда особенно почиталась в народно-христианской традиции. До наших времен до сих сохранилось большое количество традиций и обычаев, которые соблюдаются истинно верующими христианами.

Например, в деревнях на Руси на протяжении всей Страстной недели крестьяне жгли на высоких пригорках костры, которые отдавали дань памяти богу огня Перуну для защиты полей от злых духов и всякого рода нечистой силы. Люди старались отогнать злых духов с помощью громких криков и шумов. Также они специально гоняли по селу лошадей, дабы отпугнуть нечисть конским топотом. Применялись для защиты от «лукавого» метлы и кнуты, которые брали в руки самые разные прослойки населения. В другой руке при этом держали зажженные свечи или лучину.

Ежели опираться на более позднюю христианскую традицию, то после чтения в храмах 12-ти Евангелий, верующие предпочитали доносить свечи зажженными до дому, чтобы спасти свое жилище от нечистой силы. Ставили лучины рядом с иконами.

Страстная пятница 2017: запреты, что нельзя делать

В Страстную пятницу имеется большое количество запретов, которые распространяются на всех православных христиан. До наших дней дошли следующие запреты:

  • В этот день не принято что-либо делать по хозяйству. Согласно преданию, хорошая хозяйка должна закончить все дела в Чистый четверг, а до Пасхи по дому не должно быть никаких занятий.
  • В память о тех неимоверных муках Христовых, которые он перенес, считалось, что в Страстную пятницу не следует протыкать землю железом, так как это является большим грехом, которые ведет к бедам. Проще говоря, в пятницу нельзя было боронить, пахать и тому подобное.
  • В Страстную пятницу под запретом находится любое веселье. В частности, нельзя было громко смеяться, разговаривать, гулять и петь. Тех, кто решится нарушить эту традицию, согласно древнему преданию, весь год будет слезливым.
  • Также в пятницу не разрешалось женщинам шить, резать и стирать, тогда как у мужчин под запретом находилось колка дров, а также всяческая работа топором и любым другим инвентарем из металла.

Великая пятница 2017: приметы и обычаи

В Страстную пятницу было принято соблюдать большое количество обычаев, тогда как на основе примет люди строили свое дальнейшее будущее. До настоящего времени из них сохранились следующие:

  • Согласно древней примете, в Страстную пятницу можно узнать, нет ли в доме «заговоренных» вещей. Для этого следует обойти все комнаты с зажженной свечей. И ежели она начнет трещать, то значит рядом есть «заговоренный» предмет, от которого нужно поскорее избавиться.
  • Считается, что кольцо, которое освящено в Великую пятницу, защищает от различных заболеваний.
  • Народный календарь указывает на то, что если под Страстную пятницу ночь звездная, а утро ясное, то хорошего урожая можно ждать от пшеницы, тогда как если утро пасмурное, то поле зарастет бурьяном.
  • Несмотря на то, что в Страстную пятницу было не принято работать, существует поверье, что посеянная в этот день петрушка или капуста дают двойной урожай.
  • Считалось, что хлеб или кулич, испеченный в Страстную пятницу, никогда не плесневеет и вообще обладает целебными свойствами. Подобный кулич хранили на протяжении целого года, а иногда даже использовали в качестве средства от болезней.
  • Страстная пятница, согласно древнему поверью, считается прекрасным днем для отлучения младенцев от груди. В этом случае дети вырастают здоровыми, сильными и счастливыми.
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Источник: http://n4k.ru/53273-strastnaja-pjatnica-2016-tradicii-primety-i.html
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