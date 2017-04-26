Страшный взрыв на молокозаводе «АЛРОСА»: новые подробности

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту гибели и травмирования людей при хлопке в молочном цехе молокозавода совхоза «Новый» АК «Алроса» в селе Арылах.

Сообщение о происшествии поступило в следственные органы СКР в 18 часов 15 минут 26 апреля 2017 года.

На место происшествия в составе следственно-оперативной группы выехали руководитель Мирнинского МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия), сотрудники полиции.

Установлено, что в помещении молочного цеха произошел хлопок автоклава, предназначенного для стерилизации продукции.

В результате произошедшего погибли двое работников — упаковщица-укладчица, 1980 года рождения, и слесарь-оператор, 1954 года рождения. С травмами — ожогами тела и кожных покровов, травмой ноги в медучреждение госпитализированы еще два работника предприятия.

По данному факту проводится процесуальная проверка, осуществляется осмотр места происшествия, опрос очевидцев.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.