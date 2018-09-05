Страшная авария в центре Якутска

Сегодня в Якутске на площади Ленина произошло ДТП. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.

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