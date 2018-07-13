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13 июля 2018, 15:13
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Странный чемпионат или Обыкновенные чудеса мундиаля

Накануне финала известный спортивный обозреватель Якутии Игорь ПЛАТОНОВ сделал специальный обзор мундиаля-2018 специально для SakhaLife. Аналитика получилась очень глубокой, и не только спортивной, затронуты вопросы истории, демографии и геополитики.

Это был странный чемпионат. Чемпионы мира немцы не вышли из группы, проиграв корейцам. Чемпионы Европы португальцы бесславно уступили в 1/8 финала уругвайцам. Чемпионы мира 2010 года и чемпионы Европы 2008 и 2012 годов испанцы проиграли по пенальти сборной России. Сборная Аргентины во главе с МЕССИ, которого многие признают самым гениальным футболистом всех времен, вылетели от французов 3:4. кудесники мяча бразильцы были биты бельгийцами. А сборная маленькой балканской страны Хорватии (4 миллиона жителей) вышла в финал.

Что же случилось? Все мы помним Югославию. Она славилась успехами в игровых видах спорта. Юги отлично играли в баскетбол, футбол, гандбол, водное поло, волейбол. Были чемпионами и призерами Олимпиад и чемпионатов мира. И даже когда Югославия распалась на Сербию, Хорватию, Боснию и Герцоговину, Македонию и Словению, эти уже самостоятельные республики продолжали добиваться успеха. Их игроки выступают везде. Они рослые, техничные, по-игровому злые, с духом победителей и в то же время не прочь вывести из себя соперников за счет провокаций.

Немного истории. Была раньше большая православная Сербия. Она подпала под турецкое владычество. Многих обратили в мусульманство и так появились боснийцы. Потом кусок Сербии оттяпала Австро-Венгрия, и на ее территории, обращенные в католичество, стали хорватами. И вот один народ с одним языком и культурой, разделенный конфессиями и границами был разбит на три части. Плюс огня в раскол добавляли косовские албанцы. Классический пример политики империй «разделяй и властвуй».

Потом была вторая мировая война и хорватские фашисты-усташи, в своих концлагерях вырезали до миллиона сербов, евреев, цыган. Были и сербские четники. Затем война начала 90-х и распад Югославии…

В чем же причина успехов хорватов? Их заводила маленький и щуплый Лука МОДРИЧ, который кажется вообще не ошибается – отдает пасы, отбирает, забивает, обводит, красоту наводит. Именно в его волшебной игре в середине поля кроется успех мадридского «Реала», который выиграл за последние пять лет четыре Лиги чемпионов. А не в наконечнике копья мадридистов Криштиану РОНАЛДУ, древко которого держит и метает мудрый Модрид. Это истинное Евангелие игры от Луки. Именно он деклассировал сборную Аргентины с Месси, забив дальним ударом. А мессия «Барселоны» ничего не мог сделать, потому что в каталонском клубе ему пасы раздает Иван РАКИТИЧ, который в этой игре снабжал передачами земляков-хорватов и сам забил третий мяч. Эта игра показала, что на самом деле лучшие клубы мира «Реал» и «Барселона» и лучшие игроки планеты МЕССИ и РОНАЛДУ, которых за чудеса суперрезультативности зовут инопланетянами, зависят от своих хорватских подносчиков снарядов МОДРИЧА и РАКИТИЧА.

Еще забивал в плей-офф Марио МАНДЖУКИЧ. Сравнял в 1/8 финала с датчанами (1:1 и по пенальти 3:2), сделал голевой пас на КРАМАРИЧА с россиянами (2:2 и по пенальти 4:3) и в полуфинале выбил англичан на 109 минуте (2:1). СуперМарио вообще классический центрфорвард-забивака. Везде забивал много – «Атлетико», «Реал», «Бавария», «Ювентус». И всегда помогает своим землякам из городка Словенско-Брод. В прошлом году купил для пожарной части амуниции на 20 тысяч евро, ныне перед матчем с Россией выкатил пиво на 4 тысячи.

Рвет и мечет по левому флангу Иван ПЕРИШИЧ, как и в своем миланском «Интере». Именно он забил родоначальникам футбола первый гол, сравняв счет. Иван да Марио отправили англичан на игру за бронзу (it,s come home). Он три года сидел в запасе французского «Сошо» и теперь готов «отомстить» лягушатникам. Справа топчет противников Анте РЕБИЧ, принесший «Айнтрахту» в этом году Кубок Германии, сделав дубль против «Баварии».

В защите супернадежен ЛОВРЕН из «Ливерпуля», сыгравший с клубом в финале Лиги чемпионов. А сейчас он в финале чемпионата мира! Есть справа ВРСАЛЬКО из «Атлетико», выигравший в этом году Лигу Европы. Справа СКРИНИЧ из «Сампдории», перешедший в «Милан». Рядом с ЛОВРЕНОМ безбашенный ВИДА из «Бешикташа». Выходит на замену Ведран ЧОРЛУКА из московского «Локомотива». Он будет первым из российского чемпионата РФПЛ игроком, который пробился в финал чемпионата мира.

Нельзя отметить полузащитника Марцело БРОЗОВИЧА из миланского «Интера», который закрыл МЕССИ и датчанина ЭРИКСЕНА. Марцело и пробегает больше всех в команде. Он себя скромно называет СуперКороль Броз, намекая на югославского диктатора Иосипа Броз ТИТО (которого на самом деле звали Иосип Францович БРОЗОВИЧ, а Тито подпольно-партизанско-партийная кличка). Супернадежен вратарь СУБАШИЧ из «Монако», отбивший три пенальти от датчан и СМОЛОВА.

То есть это люди, которые играют в лучших клубах мира – «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Атлетико», «Интер». И успех их не случаен. Но они сыграли три матча подряд с дополнительным временем – это не 90 минут, а по 120 минут. Три раза по два часа и плюс две серии нервотрепальных послематчевых пенальти. Хватит ли их на финал с французами?

С Францией в национальном отношении закавыка в другом. Когда Пятая республика 20 лет назад отмечала победу на домашнем чемпионате мира в ее составе было одиннадцать национальностей. Испанцы ПИРЕС и БАРТЕЗ, баски ЛИЗАРАЗЮ и ДЕШАМ, калмык Юрий ДЖОРКАЕФФ, армянин БОГОССЯН, аргентинец ТРЕЗЕГЕ, КАРЕМБЕ из Новой Каледонии, ТЮРАМ из Соломоновых островов, бретонец ГИВАРШ, французы ПЕТИ и ДЮГАРРИ, еврей капитан Лоран БЛАН и, наконец, суперзвезда из берберского племени кабилов Зинеддин ЗИДАН. И ныне состав наипестрейший – голкипер каталунец ЛЬОРИС, камерунцы МБАППЕ и УМТИТИ, гвинеец ПОГБА, немец ПАВАР, тоголезец ТОЛИССО, малийцы КАНТЕ, ДЕМБЕЛЕ и СИДИБЕ, сенегалец МЕНДИ, анголец МАТЮИДИ, конголезцы НЗОНЗИ, МАНДАНДА и КИМПЕМБЕ, алжирец ФЕКИР, марокканец РАМИ, француз Оливье ЖИРУ с итало-венгерскими корнями и бриллиант в короне Франции Антуан ГРИЗМАНН, мать которого португалка, а отец из Лотарингии. Вот такое оливье, не до жиру, быть бы чемпионами.

Два года назад французы досадно уступили португальцам дома в финале чемпионата Европы. С тех пор сборная стал еще крепче и прагматичнее. А блеск ей придает 19-летний вундеркинд Килиан МБАППЕ, который в триумфальный для Франции июль 1998 года еще не родился. Со времен ПЕЛЕ на чемпионате мира 1958 года тинейджер не забивал дубль на мундиале. А КИЛИАН смог и утопил двумя своими голами Аргентину с МЕССИ, доведя счет с 2:2 до 4:2 в 1/8 финала. В прошлом сезоне в одном из матчей во Франции, играя еще за «Монако» (ныне блистает в ПСЖ с Неймаром и Кавани), МБАППЕ в рывке показал фантастическую скорость 44,7 км в час. Это даже быстрее, чем самый быстрый человек на планете Земля Усейн БОЛТ. И как удержать такого неудержимого, как ветер?

Вот такая интрига ждет нас в воскресенье, 15 июля в финале чемпионата мира по футболу в Лужниках. Или французы, которые и придумали мундиали, двадцать лет спустя станут чемпионами мира во второй раз. Или хорваты, которые тогда же во Франции-1998 завоевали бронзовые медали, поменяют их на золотые иль серебряные. Кстати, тогда в полуфинале именно франки обыграли Хорватию 2:1 (несмотря на удаление капитана Лорана БЛАНА) благодаря двум голам защитника-домоседа Лилиана ТЮРАМА, который кажется до и после этого за сборную не забивал. Обычные для мундиалей чудеса. Итак, ждем чуда!

 

Источник: Игорь ПЛАТОНОВ специально для Сетевого издания SakhaLife.ru
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