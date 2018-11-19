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19 ноября 2018, 11:05
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Странное поведение жителей Якутска в ночном лесу

Находясь на маршруте патрулирования в ночное время сотрудники группы задержания Росгвардии Якутского ОВО возле лесного массива обратили внимание на странное поведение двух мужчин. Подсвечивая фонариками мобильных телефонов, они что-то пытались найти. Заметив патрульную машину, злоумышленники предприняли попытку скрыться, но были задержаны сотрудниками Росгвардии.

У молодых людей при отсутствии запаха алкоголя была нарушена координация движений, что вызвало у сотрудников подозрение на употребление ими наркотических или психотропных веществ.

Подозреваемые после задержания сразу признались, что искали закладку. Росгвардейцы вызвали сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте.

В ходе досмотра личных вещей у одного из задержанных оперуполномоченные обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством «Спайс» общей массой более 0,450 гр.

Задержанные -29 и 26-летние жители г. Якутска, ранее были судимы за совершение имущественных преступлений и наркопреступление.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.

Источник: Пресс-служба управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия).
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