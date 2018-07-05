Страховые выплаты вкладчикам банка «Таатта» начнутся не позднее 19 июля. Об этом заявили в агентстве по страхованию вкладов, подчеркнув что каждый вкладчик имеет право на получение страхового возмещения.

«В связи с тем, что банк «Таатта» является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения, предусмотренного федеральным законодательством. Страховое возмещение по счетам (вкладам) выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение по счетам (вкладам) рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 5 июля 2018 года», — говорится в сообщении.

«Выплаты начнутся не позднее 19 июля 2018 года. До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте агентства официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка», — сообщили в страховом агентстве.

Дополнительная информация о порядке выплаты страхового возмещения может быть получена вкладчиками по телефону горячей линии агентства (8-800-200-08-05), а также на сайте агентства.

Напомним, 5 июля у банка «Таатта» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация.