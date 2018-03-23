Страховая компания «Стерх»: наши клиенты — от Краснодара до Камчатки

В этом году ожидается завершение работы по санации страхового рынка страны Центральным банком РФ. Ужесточение нормативных требований к страховым организациям, произошедшее в рамках реализации Стратегии развития финансового рынка на 2016–2018 гг., привело к значительному сокращению количества страховых компаний — за последние два года страховой рынок покинуло 108 страховщиков. Как показала практика в основном с рынка вынуждены были уйти региональные страховщики, для которых новые требования оказались неподъемными. О ситуации на страховом рынке, позициях компании и новых направлениях – рассказывает генеральный директор АО РСК «Стерх» Семен Березин

— Семен Максимович, какое место занимает «Стерх» на страховом рынке России сегодня?

— Рынок страхования сегодня переживает фазу стагнации. Много страховых компаний вынуждены были покинуть его – остались только самые стойкие, сильные страховщики, которые смогли в эти сроки организовать на должном уровне работу по соответствию новым нормативным требованиям.

На 1 января 2018 года в России из 326 страховых организаций, работавших в начале 16 года, осталось всего 218, признанные регулятором рынка соответствующими требованиям. Среди них – наша компания «Стерх», которая по итогам 2017-го по основным показателям занимает 56-ое место в России.

Надо отметить, что прошедший год ознаменовался для нас переходом на новый масштабный уровень: мы заявили о себе на федеральном рынке страхования, выйдя далеко за пределы регионального рынка. До этих пор «Стерх», осваивая Дальневосточный регион, параллельно изучал рынки страхования западного направления, оценивая свои возможности и перспективы.

В итоге сегодня мы можем констатировать успешное внедрение, помимо Дальнего Востока, в Краснодарский край, Москву и Московскую область, Татарстан, Ульяновскую, Ростовскую и Курскую области. Большая половина страховых взносов (54%), собранных компанией «Стерх» в 17-ом году, поступили из регионов и крупных городов России, а это 1,2 млрд рублей. Этот показатель по сравнению с аналогичными итогами 2016 года возрос в 5 раз! Необходимо отметить что это не просто показатель активности страховщика за пределами домашнего региона, это, в первую очередь, результат реализации стратегического направления работы РСК «Стерх» по привлечению в Якутию финансовых потоков для формирования страховых резервов. Половина резервов, сформированных на территории Якутии «Стерхом», привлечены из-за ее пределов, что, конечно же, само по себе является значимым для нас фактом и предметом гордости.

Расскажите в целом какие значимые итоги компания «Стерх» может подвести спустя 12 лет с момента своего создания.

— Еще при создании «Стерха» основным нашим акционером — Правительством РС(Я) были определены главные задачи, ставшие основой миссии компании – предоставление качественной и доступной страховой защиты имущественному комплексу, предприятиям и муниципалитетам, субъектам малого и среднего, а самое главное населению Якутии.

Мы достойно ее исполняем, в компании застраховано большинство социально значимых республиканских объектов: учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, завоз грузов, сельхоз и предпринимательские риски, имущественный комплекс муниципалитетов.

Также под страховой защитой «Стерха» находится авиация и транспорт Якутии, гидротехнические сооружения и дороги, промышленные объекты и ответственность владельцев. Пристальное внимание компания уделяет страхованию имущества, жизни и здоровья физических лиц. Отдельным направлением выделяется работа за пределами Республики.

Как я отметил выше, наработанный опыт позволил нам развернуть активную деятельность на «западе» страны: сегодня в страховом портфеле «Стерха» значатся договоры страхования по таким клиентам как ГУП «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен им. В.И.Ленина», Московская областная дума, Мосгортранс, административные округа Москвы, ФГУП «Охрана» Росгвардии», Кинохолдинг «АМЕДИА», ГУ «Чукотснаб», Центр муниципального имущества Новосибирска, научно-исследовательские институты рыбного хозяйства и океанографии, расположенные в Калининграде и Сахалине, Санкт-Петербургский музей Анны Ахматовой, администрации губернатора и правительства Орловской области, города Северодвинска, Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа, ГБУ Ярославской области «Электронный регион», обеспечивающие сотовой связью и интернетом весь субъект и др.

Кроме этого, отмечу стабильную и успешную деятельность нашей дочерней организации – СМК «Сахамедстрах», осуществляющей свою деятельность не только в Якутии, где уже ею застраховано порядка 85% населения, но и за пределами республики. Сегодня компания обладает максимально высоким рейтингом надежности и качества услуг А++. В России с позицией такого уровня – всего 5 страховых медицинских организаций, и отмечу, что «Сахамедстрах» среди них является единственным региональным страховщиком.

— Главной отличительной чертой компании «Стерх» изначально было и остается реализация видов страхования, имеющих для республики стратегическое значение. К ним относится сельскохозяйственное страхование. Как сегодня развивается это направление?

— Да, действительно, «Стерх» сегодня является основным страховщиком сельскохозяйственных рисков в республике, мы обеспечиваем страховую поддержку практически всего нашего урожая и поголовья. Активно компания начала реализовывать агрострахование с 2007 года. За этот период «Стерх» выплатил агропредприятиям Республики по страховым случаям более 81 млн рублей.

Напомню, страховое обеспечение стабильной деятельности сельского хозяйства в Якутии, известной экстремальными климатическими условиями и относящейся к зоне рискованного земледелия было одной из задач, поставленных еще при создании Компании. И, думаю, мы с ней успешно справляемся.

Сейчас в период, когда агрострахование в целом по стране демонстрирует резкое падение объемов, «Стерх» приступил к освоению этого сегмента российского рынка. Например, мы заключили порядка 20 договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в Ростовской области. Это регион считается лидером в области сельскохозяйственного развития. Кроме того, в регионе всегда активно реализовывались принципы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Отмечу, что реализация сельхозстрахования в южных регионах характеризуется меньшими рисками в силу благоприятных природно-климатических условий и, соответственно, низкой убыточностью.

— Продолжая тему выплат, хотелось бы узнать поподробнее о произведённых компанией страховых возмещениях.

— Сутью деятельности любого страховщика являются выплаты. Сильная и эффективная компания та, что вовремя и в полной мере осуществляет их. За 13 лет деятельности компания выплатила порядка 2 млрд рублей по своим страховым обязательствам. Наиболее крупные выплаты пришлись на страхование транспорта (водный, наземный, авиа) и ответственности перевозчика – почти 199 млн рублей, страхование населения (имущественное и от несчастного случая) – более 185 млн рублей и страхование государственного и муниципального имущества – свыше 81 млн рублей. По резонансным событиям, — паводку и авиационным происшествиям, «Стерх» выплатил порядка 100 и 157 млн рублей, соответственно.

— Одной из острых проблем современного российского страхования является ОСАГО. Страховщики жалуются на убыточность, клиенты на высокие тарифы и труднодоступность в регионах. А как обстоят дела в Якутии?

— Действительно, рынок автострахования лихорадит. По данным Центрального банка с 2016 года сохраняется тенденция к высокой убыточности по ОСАГО в 47(!) регионах страны. Из-за убыточности федеральные страховщики начинают сворачивать свою деятельность в регионах, уходить из деревень и сел, где невыгодно содержать свои филиалы, что приводит к социальной напряженности. В некоторых регионах, которые условно называются «токсичными» из-за высоких показателей убыточности, например, в Южном федеральном округе – проблема дефицита страховщиков ОСАГО стоит настолько остро, что людям даже приходится записываться на покупку ОСАГО и стоять неделями в очередях за полисом! В этом плане «Стерх» рассматривает свою роль страховщика ОСАГО в родном регионе строго в соответствии со своей социальной миссией – доступность услуги в каждом районе Якутии. Не смотря на убыточность этого вида, мы не уходим и не собираемся уходить из улусов Республики, как вынуждены делать это сегодня другие федеральные страховщики. ОСАГО, как и все остальные виды страхования, доступно в каждом районе и улусе нашей республики.

— В 2016 году Вы вошли в состав Президиума Всероссийского Союза страховщиков. Расскажите о работе в Президиуме.

— Президиум саморегулируемой организации ВСС – это руководящий орган главного модератора в области страхового рынка в части регулирования деятельности страховщиков в том числе и на законодательном уровне. В президиуме есть свои профильные комитеты и группы, среди которых – рабочая группа по взаимодействию с Государственной Думой РФ, куда меня в первую очередь включили коллеги, как единственного члена Президиума, имеющего парламентский опыт. В течение этого времени проведена работа по таким важным для страховой отрасли вопросам, как взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и Банком России по законодательным инициативам в сфере страхования, совершенствованию медицинского страхования, налажено сотрудничество со страховым сообществом страны по противодействию страховому мошенничеству.

Свою непосредственную роль в Президиуме я связываю с работой, направленной на развитие региональных рынков страхования с целью распределения рынка на принципах равномерного охвата населения по всей России, а не только в ее федеральных центрах.

— Какие планы стоят перед компанией в 2018 году?

— В начале нашей беседы мы говорили о работе по соответствию нормативным требованиям Центрального банка. Эту работу мы продолжим, поскольку на этот год по планам регулятора приходится завершающий этап по санации страхового рынка и все страховщики России, будут, безусловно, стараться сохранять свои позиции, которые в эти годы им пришлось завоевывать в непростых условиях по новым правилам, вмененными регулятором рынка.

Кроме этого, «Стерх» намерен провести ряд процедурных мероприятий организационного плана, в первую очередь для закрепления своего статуса на федеральном уровне, в частности, из наименования «Стерха» — «Региональная страховая компания» — исчезнет слово «Региональная», что стратегически позволит нам расширить географию своего внедрения в городах России.

Будем усиливать работу по увеличению притока внебюджетных средств в финансовую инфраструктуру Якутии из-за ее пределов, развивать добровольные виды страхования, сохраняя свои традиции. Ведь первую очередь «Стерх» – это якутская компания, компания государственного уровня, но ныне работающая не только в Якутии. Наши клиенты – от Краснодара до Камчатки, от Московской областной думы до простого селянина из якутской глубинки.