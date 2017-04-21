Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» приняла участие в Дне донора

В рамках Национального дня донора в России работники Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» 20 апреля поделились бесценным биологическим материалом.

Компании постоянно участвуют в подобных милосердных акциях. Поскольку защита здоровья и благосостояния населения является главной миссией «Стерх-Сахамедстрах».

Многие сотрудники компаний сдают кровь без привязки к каким-либо датам. Так, Афанасий АНДРОСОВ 20 лет проработавший представителем АО СМК «Сахамедстрах» в Хангаласском улусе, является почетным донором СССР и Российской Федерации. Такого же подхода придерживается руководство компании.

«Я регулярно сдаю кровь, — говорит заместитель генерального директора АО СМК «Сахамедстрах» Василий ЯДРЕЕВ, – и считаю донорство своим гражданским и профессиональным долгом, ведь помогать людям – наша первейшая задача».

Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» призывает якутян к причастию в милосердной акции.

Помните, что, сдав кровь, вы можете спасти несколько человеческих жизней!

Станция переливания крови в г. Якутске расположена по адресу: ул. П. Алексеева, 87.

Лицензия АО СМК «Сахамедстрах» ОС №2873 – 01 от 9 ноября 2016 г.

Лицензия АО РСК «Стерх» СЛ, СИ, ОС №3983 от 22 сентября 2015 г.