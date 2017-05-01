Страховая группа Стерх-Сахамедстрах поздравляет с 1 мая

Дорогие друзья! Уважаемые жители и гости республики!

От имени Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» поздравляем вас с Праздником весны и труда!

Первомай является одним из самых любимых народных праздников, символизирующих обновление, стремление к миру и сотрудничеству.

Давно известно, что основу счастья человека составляют крепкая семья, любимая работа, приносящая удовлетворение и материальный достаток, а также главная жизненная ценность, которую не купишь ни за какие деньги – здоровье. От всей души желаем вам чтобы эти составляющие всегда были надежной платформой вашей жизни! А Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» всегда готова вам в этом помочь!

Пусть весеннее настроение остается с Вами всегда, а родные и близкие окружают Вас любовью и заботой!

С уважением,

Генеральный директор АО РСК «Стерх»

Народный депутат Республики Саха (Якутия)

Березин С.М.

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Генеральный директор АО СМК «Сахамедстрах»

Варфоломеева Г.Д.