Страховая группа Стерх-Сахамедстрах поздравляет с 1 мая

Дорогие друзья! Уважаемые жители и гости республики!
От имени Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» поздравляем вас с Праздником весны и труда!
Первомай является одним из самых любимых народных праздников, символизирующих обновление, стремление к миру и сотрудничеству.
Давно известно, что основу счастья человека составляют крепкая семья, любимая работа, приносящая удовлетворение и материальный достаток, а также главная жизненная ценность, которую не купишь ни за какие деньги – здоровье. От всей души желаем вам чтобы эти составляющие всегда были надежной платформой вашей жизни! А Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» всегда готова вам в этом помочь!
Пусть весеннее настроение остается с Вами всегда, а родные и близкие окружают Вас любовью и заботой!
С уважением,
Генеральный директор АО РСК «Стерх»
Народный депутат Республики Саха (Якутия)
Березин С.М.
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Генеральный директор АО СМК «Сахамедстрах»
Варфоломеева Г.Д.
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