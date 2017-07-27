«Страх и ненависть» в Якутии

Действуя по наводке, полицейские задержали троих наркоманов, которые держали путь из Якутска в Намцы. С собой у любителей веществ оказалась марихуана весом 43 грамма.

Установлено, что задержанные — 27, 33 и 43-летние уроженцы Намского района, двое из которых неоднократно судимы за кражи и наркопреступления — направились в лесной массив в поисках наркосодержащего растения. Там же приготовили наркотическое вещество для личного потребления. Остатки конопли спрятали в своих вещах.

В ходе обыска были изъяты три свертка с веществом растительного происхождения, а также кусты растения, содержащего наркотическое вещество.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.