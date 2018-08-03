Стоянка запрещена! В столице проходят плановые рейды

В Якутске прошел очередной совместный рейд ГИБДД и Управления дорог Окружной администрации города Якутска. Проинспектированы улицы Аммосова, Ярославского и Кирова, где стоят знаки, запрещающие парковку.

Зачастую некоторые автовладельцы игнорируют эти требования, тем самым препятствуют движению общественного транспорта, иной раз вызывая сложности проезда и для кареты скорой помощи.

«Мы проводим очередной совместный рейд с ГИБДД по требованию знака 3.27 и 3.28 «Остановка и стоянка запрещена». Результаты таких рейдов очевидны – увеличение пропускной способности, средней скорости движения общественного транспорта и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий», — отметил начальник отдела дорожного хозяйства Управления дорог Окружной администрации города Якутска Афанасий Александров.

Если водитель успевает появиться на месте в момент эвакуации автомобиля, то его штрафуют в размере 1 500 рублей.

На штрафстоянку в этот день было переправлено 9 автомобилей, выписано 7 административных протоколов.

Владелец оштрафованного автомобиля за парковку в неустановленном месте, должен также компенсировать затраты перевозки и посуточный простой автомобиля.

В ходе предыдущего рейда в городе было вывезено 10 автомашин. Рейды по улицам столицы продолжаются.