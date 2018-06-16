Стоп! Снять трусы! Или как мы снимались в кино «Тыгын Дархан»

В эти дни идут съемки массовых сцен исторического фильма режиссера Никиты АРЖАКОВА «Тыгын Дархан» по одноименному культовому роману Василия ЯКОВЛЕВА – ДАЛАНА. Корреспондент SakhaLife Екатерина ВАСИЛЬЕВА по заданию редакции снялась в массовке, увидела процесс изнутри, и делится впечатлениями с читателями.



С 14 по 22-го июня по призыву киносъемочной группы исторического фильма «Тыгын Дархан», каждый может участвовать в массовке. Фильм уже два года снимает режиссер Никита АРЖАКОВ.

Особенно актуальна была массовка в первый день съемок. 14 июня требовались 3 тысячи добровольных актеров, патриотов якутского кино. Съемки уже прошли в самых живописных местах Якутии, где специально были построены декорации. 75% картины уже отснято, осталось около четверти. В 2019 году планируется выпустить готовый продукт на широкие экраны России. В съемочной команде занято около 70 человек, вместе с основными героями.

Специально для масштабной картины классика якутской литературы Василия ЯКОВЛЕВА — ДАЛАНА были сшиты 3 тысячи костюмов того времени! Организаторы экипируют добровольных актеров массовки с головы до ног. Вот такое условие, единственное, что требуется от волонтеров – присутствовать!

И вот, в назначенный день в 8 утра я уже на площади Дружбы, где уже выстроилась колонна автобусов в ожидании участников масштабного проекта. Потихоньку к площади подтягиваются будущие «гости Тыгына», все в приподнятом настроении! Еще бы! Патриотический дух просто царит, все подтянулись в огромном желании помочь и поддержать экранизацию любимого романа, герои, которого известны с 90-ых.

По мере заполнения автобусы отъезжают к месту съемок. Декоративный городок специально выстроили для съемки ысыаха Тыгына, который собрал своих сородичей из разных родов, чтобы выдать замуж на этом празднике-ысыахе свою любимую дочь.

О том, что будет сниматься мы, естественно, не знали, просто ехали предвкушая причастность к съемочному процессу, чувствуя себя артистами.

На месте нас ждала площадка с костюмами на все размеры. Очередь выстроилась солидная, волонтеры работали очень четко, выдавая каждому по очереди комплект одежды; платье – женщинам, камзолы — мужчинам, штаны, торбоза и шапочки. В одночасье мы из урбанизированных горожан ХХI века превратились в представителей народа саха образца ХVI века. Одежда всех преобразила. А уж после гримерной, когда всем участникам затемнили лица, многие не могли узнать даже себя. Без привычного макияжа, прически, маникюра и других признаков цивилизации, мы стали совершенно другими людьми.





Не все так просто, как пишется в статье. Подобрать одежду с первого захода не получается. Приходится несколько раз возвращаться в «костюмерную» за нужным размерчиком. Особо возникли проблемы с обувью: многие не могли натянуть их на кроссовки, кеды. Тут тем, кто был в менее массивной обуви, например, балетках, оказалось проще. Уже одетых в одежду времен Тыгына, загримированных, под сопровождение волонтера небольшими группами отправили на место съемок. По дороге мы любовались яркой зеленью, наслаждались пением птиц. Когда добрались на территорию съемок, окончательно вошли в свои образы. Тому способствовал открывшийся вид, у подножия сопок развернулся целый комплекс: 69 декораций – ураса. Всё мы враз стали людьми из прошлого! Вот такой неожиданный квест!





Эти ураса стали на этот день нашим домом, местом для отдыха и перекуса в ожидании начала съемок. Воду выдавали организаторы, перекус мы захватили из дома. Так что съемки фильма местами превращались в пикник.







Тем более, что многие пришли своими компаниями, семьями. Особенно выделялись компания якутских писателей, Хангаласская диаспора и дамы в шляпках.

В 14 часов нас собрали на поляне, где собравшимся представили главного режиссера Никиту Аржакова. Он рассказал наши цели и задачи, мотивировал разрозненную толпу.

Затем массовке еще раз напомнили, чтоб все убрали подальше сотовые телефоны, фотоаппараты, сняли сережки, убрали маникюр на руках, спрятали волосы и т.д. Долгое ожидание с утра сменилось движухой, наконец-то мы начнем работать! Кино оказалось очень сложным процессом. Особенно когда ведется работа с огромным количеством людей. Кое-как нас смогли объединить в огромный круг, а потом Никита Аржаков представил своих помощников-волонтеров, которые разделили всех на несколько групп. Кто-то собирал группу – хапсагая, это зрители и спортсмены, другой – олонхосут и слушатели, третий собрал группу осуохай и др. А также праздношатающиеся люди-зрители, которые просто ходят по полю, создавая движение — группа «Хамсайыы». Итак, задача определена, у всех роли распределены. И начался инструктаж по группам, что и как делать, начались репетиции. В ходе подготовки, одному из парней, борющемуся в хапсагай, пришлось избавиться от трусов, так как они неуместно выглядывали из-под традиционной одежды. Искусство требует жертв!

И только после продолжительных репетиций и одобрительного от групп «Готова!», началась первая съемка «Ысыах» с волнующих слов: «Мотор! Дубль…». И все закрутилось, завертелось. Вся поляна зазвучала, запела. Всё одновременно, начались спортивные состязания по хапсагаю, мас-рестлингу, прыжкам, конным скачкам, осуохаю, олонхо и т.д. Олонхосут начал свое сказание, слушатели расположившись вокруг него, с вниманием слушали и как положено реагировали на его повествование. В круг собрались участники осуохая, которые двигались в такт словам запевалы. Надо пояснить, что специально были приглашены целые коллективы, которые могут танцевать несколько часов кряду. Обычным людям этот танец сложно танцевать на неровной поверхности, да еще повторяя вновь и вновь. В этом мы все убедились в предпоследней сцене, когда собрались в единый круг. В конце добровольцы чуть не падали от усталости и напряжения, поэтому радостно было услышать долгожданное: «Стоп! Снято». После каждого эпизода встречали эти долгожданные слова с облегчением, радостью, аплодисментами.

В этот день были сняты сцены приветствия Тыгына Дархана, сцена, когда боотур Бэрт Хара должен догнать любимую дочку Тыгына Арылы Куо Айталы. Все, кто читал роман Василия Яковлева — Далан, знают, что девушка, не желая выйти замуж за него, выставила условие, чтоб догнал ее. Эта сцена переснималась несколько раз. Временами было жутковато, когда надо было успеть расступиться от бегущих на тебя лошадей. В конце устали не только мы – люди, но и лошади.

Как и в романе, с ысыаха начинается сам фильм, и этому моменту было уделено много времени. На самом деле «Ысыах» был снят в Нюрбе, но из-за того, что там не смогли собрать достаточно массовки, досъемки проводят в столице республики, где народу больше. Но все же съемки с Нюрбы войдут в кадр, настолько тамошние луга богаты разнообразием цветов.

К 8 часам вечера на место съемок фильма прибыл экс-глава республики Егор БОРИСОВ, который поздравил всех участников.

14 июня не удалось собрать 3 тысячи добровольцев. В основном, приняли участие работники культуры, которые по разнарядке направили своих сотрудников «на работу» в кино. В этот день массового участия поддержали менее 2000 патриотов. Приехали на съемки даже бабушки с торосками, то есть тростями, юные мамочки с младенцами. И для всех нашлись аутентичные костюмы!



15 июня место съемок фильма посетил врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ и заявил, что якутское кино выходит на новый уровень.

Съемки продолжаются вплоть до 22 июня. С 9 утра на площади Дружбы сбор участников – новобранцев народного кино «Тыгын Дархан». Желающие еще смогут внести свой вклад в экранизацию исторического фильма «Тыгын Дархан».

