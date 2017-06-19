Стоп «Кадр»!

В минувшее воскресенье состоялось торжественное закрытие Летней творческой школы «Кадр» Арктического института культуры и искусств.

За время обучения ученики творческой школы прошли курсы актерского, сценарно-режиссерского мастерства заслуженного работника культуры РС (Я), кандидата педагогических наук, доцента кафедры социально-культурной деятельности и менеджмента культуры Карасевой Галины Ивановны. Курсы по операторскому искусству и монтажу провел молодой педагог Киношколы «КиноКласс» Андрей Черкашин. Также ребята прошли мастер-класс по ораторскому искусству заслуженной артистки РС (Я) Федоровой Сарданы Николаевны.

В качестве результата работы ученики Школы представили свои первые собственные короткометражные фильмы: «Желание» – фильм в комедийном жанре, придуманный и снятый младшей группой; «Первое дело Холмса» – фильм старшей группы в лучших традициях хорошего детектива.

Гости мероприятия стали свидетелями настоящего детского праздника кино! Юные актеры, кинорежиссеры, кинооператоры и монтажники почувствовали себя настоящими кинозвездами, пройдясь по красной ковровой дорожке, купаясь в овациях и фотовспышках камер.

Премьерные показы открыл самый веселый, шумный, активный и яркий Детско-подростковый центр «Автобус радости»! Своей заводной, энергичной танцевальной программой юные танцоры создали настоящую праздничную атмосферу.

С поздравительной речью выступила руководитель Школы, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности и менеджмента культуры АГИКИ Тарасова Василиса Александровна.

Каждый ребенок получил награду в виде статуэтки «Оскар» в различных номинациям, отражающих их личные качества. Награды вручали солисты студенческого театра «Туйэркэн» АГИКИ Пеньков Егор и Илларионова Нюргуяна.

Вечер провели бессменные ведущие театра «Туйэркэн» Александр Желобцов и Екатерина Санина.

Администрация школы выражает огромную благодарность вожатым групп Мартыновой Нюргуяне, Ивановой Варваре, Колесовой Анастасии и Иннокентьевой Клавдии, старшему преподавателю кафедры информатики АГИКИ Черкашину Валентину Валентиновичу, руководителю Центра дополнительно и довузовского образования Пинигиной Ольге Николаевне.