Столовая будущего: Разработку якутян высоко оценили на международной конференции

Проект школьной «электронной столовой», который внедряется в учебных заведениях Якутска, получил высокую оценку на XVIII международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии в образовании». Доклад, представленный начальником управления образования столицы Василием Петровым и руководителем центра программного обеспечения «Статус» Альбиной Кычкиной, отмечен дипломом как лучший в секции «Информационно-образовательная среда: модели построения и региональный опыт».

«В ряде регионов России, конечно, есть аналогичные разработки, но наш проект выгодно отличается от многих. Во-первых, он апробирован, ведется промышленный запуск. Во-вторых, мы добились высокого уровня взаимодействия между всеми участниками процесса. Представители некоторых субъектов страны рассказывали, что столкнулись с высокими комиссиями, которые устанавливают банки, а также другими условиями участия финансовых учреждений в реализации идеи. У нас, к счастью, сложилось эффективное сотрудничество с Алмазэргиэнбанком, где есть четкое осознание социальной значимости школьной «электронной столовой», — отметила Альбина Кычкина.

По ее словам, разработка поможет родителям учащихся быть в курсе, чем питается их ребенок и делать предзаказы блюд. Подросткам же не надо будет носить с собой наличные деньги на обеды. Кроме того, сократится время обслуживания учащихся в школьных столовых.

«Попытки организовать автоматизированную систему безналичных расчетов в учебных заведениях предпринимались с 2013 года. С того времени проделана огромная работа по решению возникающих проблем. Сейчас электронная «школьная столовая» работает в Якутской городской классической гимназии, Якутской городской национальной гимназии и средней школе №21. Педагоги, ребята и их родители положительно оценивают произошедшие изменения. Надеюсь, что путем позитивных преобразований пойдут и другие учебные заведения столицы. Изначально во главу угла мы поставили социальную направленность проекта, ведь основные благополучатели от его реализации – это дети и их родители», — подчеркнула Кычкина.

Начальник управления образования города Василий Петров, выступая перед участниками конференции, заявил, что для полноценного запуска проекта в Якутске рассматриваются механизмы ГЧП или концессии, при которых затраты на создание, модернизацию, повышение эффективности работы над «электронной столовой» может взять на себя исполнитель.

В результате внедрения проекта конечные пользователи получают максимально готовую систему, удобную для эксплуатации и работающую без сбоев, муниципальные органы власти не тратят средства на создание информационной системы, а разработчики получают доступ к новому рынку, коммерциализуя продукт за счет дополнительных пользовательских сервисов.

«Такой механизм способствует выполнению поручения президента России №2346 об утверждении программы «Цифровая экономика», где будут предусмотрены меры по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в стране», – сообщил он.

Напомним, разработчиками проекта выступили центр программного обеспечения «Статус» и дочерняя компания Алмазэргиэнбанка «АЭБ АйТи». Получить более подробную информацию об «электронной столовой» можно на сайте lk14.ru.