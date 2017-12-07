Столичные школьники побывали в мире волшебной музыки

4, 5, 6 декабря оркестр национальных инструментов НТТ РС(Я) им. С.А.Зверева — Кыыл Уола (дирижер Анюта Иванова) представил в школах, лицее города Якутска программу «Играют солисты оркестра» в рамках республиканского проекта «Музыка для всех».

С творчеством оркестра ознакомились учащиеся школы № 5 им. Н.О.Кривошапкина, СОШ № 20 и Восточно-Сибирского лицея. Программа концерта с лекцией ведущей и автора проекта Валентины Колесовой разнообразная, интересная. Якутский блок был представлен яркими исполнителями на хомусе Василеной Шариной и Георгием Слепцовым — Чаҕылхан, дуэтом на таҥсыре и баяне Анны и Афанасия Томских, ансамблем якутских инструментов мастера Руслана Габышева «КЫЛ САХа». Также оркестром было исполнено произведение Инги Еремеевой, озвучен танец «Куклы» на музыку Валерия Ноева (в исполнении артистов театра танца Саргыланы Тарабукиной и Алексея Максимова). Произведения и обработки советских и российских авторов услышали в ярких номерах «Весенний город» А.Прибылова в исполнении оркестра, также в сольных виртуозных произведениях солистов Владимира Боярского («Basso ostinato» Виктора Власова), Виктора Винокурова-Дабайаана («Рассыпуха» Виктора Гридина). На флейте знаменитое «Скерцо» И.С.Баха подарила Марианна Попова. С обработками музыки народов мира ознакомились в исполнении Лены Михайловой («Тико-тико» Зекинья де Абреу), Анны и Афанасия Томских (румынский «Жаворонок»).

Вот что сказала Акимова И.Е. — заместитель директора по воспитательной работе после двух концертов в школе № 20 «Мы очень долго ждали этот концерт, отслеживали за вашим коллективом в социальных сетях (инстаграм @dancesakha2017, dancesakha.ru), следили за публикациями театра танца, узнали об исполнителях, составе. Детям заранее рассказывали о Вашем коллективе. Для нас это событие необычное. К нам редко приезжают театры. И считаю, что правильно детей начали приучать к культуре. Мы вошли в программу «Культурный паспорт школьника». Город реализует этот проект. И мы очень рады, что Вы являетесь первыми именитыми, известными гостями в нашем проекте». Учащиеся этой же школы Виктория Николаева из 9 «в» класса, Надя Лопатина из 8 «б» класса в один голос поделились с впечатлениями «Было интересно как извлекают такие красивые звуки на хомусе. Понравилось как на флейте исполняли знаменитое произведение. Мы будем рады новой встрече». А Старков Арсений (8 класс Восточно-Сибирского лицея) сам обучался на пианино и потому ему было интересно наблюдать за музыкантами: «Концерт мне очень сильно понравился. Звучание оркестра превосходное. Музыку люблю разную». «Я была наслышана, что есть такой оркестр. Очень хорошо, что Вы сами к нам пришли. Репертуар подобран очень интересный, сразу видно, что детям это понравилось. А то что прошло в форме лекции — это интересно, познавательно. Надо чтобы детям обязательно рассказывали. В будущем еще хотели бы познакомиться с другими программами оркестра » — сказала классный руководитель 6 «а» класса 20 школы Л.Н. Тырыгина. А тематических концертов в проекте оркестра «В мир волшебной музыки с оркестром национальных инструментов» несколько: «Музыка якутских композиторов», «Популярные эстрадные произведения из репертуара оркестра», «Якутские национальные инструменты», «Душа якутской песни — Валерий Ноев» и «Играют солисты оркестра». Авторами проекта являются артисты оркестра Анисия Габышева и Валентина Колесова.

И мы тоже всегда рады встречам с юными слушателями. Ведь музыка может оказывать на подрастающее поколение благотворное развивающее и воспитывающее влияние. Организация систематической и планомерной музыкально-просветительской работы со стороны оркестра, с музыкальным репертуаром в живом исполнении, обретает особенную актуальность для развития слушательской культуры. Проведение таких тематических концертов несёт активную познавательную функцию и дает долгосрочный положительный эффект.