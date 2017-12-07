Столичные полицейские организовали семинар для кадетов

Сотрудники МУ МВД России «Якутское» организовали семинар для кадетов.

Профориентационная работа со школьниками и студентами всегда ставится во главу угла в деятельности кадровых подразделений системы органов внутренних дел.

В уходящем году было подписано трехстороннее соглашение между МВД по Республике Саха (Якутия), Якутской кадетской школой и Детским (подростковым) центром г. Якутска. Подписание данного акта для кадетской школы стало ознаменовано созданием полицейского класса.

Вчера, 6 декабря, кадетов – учащихся полицейского класса посетили кадровые сотрудники МУ МВД России «Якутское» с целью проведения семинара. В первую очередь заместитель начальника отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Светлана Загашеева и другие ознакомили кадетов со структурой городского управления полиции. Они рассказали учащимся об обязанностях, которые исполняют сотрудники полиции, юстиции и внутренней службы.

Кадеты — выпускники активно задавали вопросы по порядку поступления в ведомственные учебные заведения, о размере заработной платы, социальных гарантиях и т.д.

Встреча прошла с максимальной пользой для будущих абитуриентов, которые, как выразила уверенность подполковник Загашеева, скоро пополнят ряды сотрудников МУ МВД России «Якутское».