Столица наградила молодых лидеров, стройотрядовцев, вайнеров

В культурном центре «Сергеляхские огни» прошел торжественный вечер «Поколение лидеров», посвященный подведению итогов деятельности Управления молодежи и семейной политики города Якутска.

Участие в мероприятии приняли глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ, министр по делам молодежи и семейной политики РС (Я) Афанасий ВЛАДИМИРОВ, начальник Департамента по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям Руслан ТИМОФЕЕВ, начальник Управления молодежи и семейной политики Виктор ГОВОРОВ, общественники, студенты и школьники.

«Без вашего активного участия, проведение на высочайшем уровне таких крупных соревнований, как VI Международные спортивные игры «Дети Азии», было бы невозможно. Мы также очень ценим ваш личный вклад и неоценимую помощь в реализации мероприятий Года труда. Вы проделали большую работу, и я уверен, что будущее Якутска в надежных руках», — сказал глава города Якутска Айсен Николаев.

Министр по делам молодежи и семейной политики РС (Я) Афанасий Владимиров поблагодарил молодых активистов за участие в организации VI Международных спортивных игр «Дети Азии» и разработке Стратегии социально-экономического развития РС (Я) до 2030 года. Он также отметил, что благодаря слаженной работе студенческих строительных отрядов, Якутск выбран местом проведения всероссийского слета стройотрядов в 2017 году.

Самым активным представителям молодежи были присуждены номинации, вручены благодарственные письма и подарки.

За помощь в организации основных молодежных мероприятий в номинации «Лучшее патриотическое мероприятие» победу одержал Якутский институт водного транспорта, директор Ярослав СТРЕК. Номинация «Друг молодежи» досталась КЦ «Сергеляхские огни», где в течение года проходили самые яркие праздники, директор Светлана НИКИФОРОВА. Номинации «Лучшее молодежное мероприятие» удостоился I Международный фестиваль блогеров «Insta-Vine Fest», прошедший в столице с 24 по 28 июня, организатор Виктория ОЛЕНОВА. За организаторский талант и поддержку молодежных проектов номинация «Прорыв года» присуждена молодежно-подростковому центру «Автобус радости», заведующая Марина СТЕПАНОВА.

За развитие добровольческого движения в городе Якутске, проведение благотворительных концертов и мероприятий Добровольцем года была признана Анна ЕГОРОВ. За активную жизненную позицию и организацию молодежных мероприятий Активистом года стал член общественной организации «Город Добра» Владимир УСОЛЬЦЕВ, а за вклад в развитие молодежной политики городского округа «город Якутск» номинации «Лидер года» удостоился директор студенческого городка СВФУ им. М.К. Аммосова Петр ШАМАЕВ.

За работу над проектом «Факты о городе Якутске» благодарственные письма руководства города Якутска получили Александра ДАКАЯРОВА, Сандаара НИКОЛАЕВА, Сабина ПАВЛЮКОВСКАЯ и Анастасия ФЕДОРОВА.

Нагрудным знаком отличия «За вклад в развитие молодежной политики городского округа «город Якутск» награждены художник КЦ «Сергеляхские огни» Ольга АНТИПИНА, заместитель директора КЦ «Сергеляхские огни» Екатерина СЛЕПЦОВА

За вклад в развитие молодежной политики городского округа «город Якутск» благодарственные письма Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска получили Айсен СОЛОВЬЕВ командир студенческого строительного отряда «Строители им. Тыгына Дархана», боец студенческого строительного отряда «Эллэй» Николай ЯКОВЛЕВ, боец студенческого строительного отряда «Биг тайм» Алина ОСИПОВА.

За высокий профессионализм и огромный вклад в развитие молодежной политики юбилейным знаком «25 лет Министерству по делам молодежи и семейной политики РС (Я)» награждены председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ, первый заместитель главы города Якутска по вопросам городского хозяйства Дмитрий САДОВНИКОВ и начальник Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации Виктор ГОВОРОВ.

Вечер сопровождался розыгрышем лотереи, забавными шутками и играми от Сборной КВН города Якутска, концертными номерами звезд якутской эстрады и танцевальных коллективов «Версия», «Феник», «Level up» и «Автобус радости».