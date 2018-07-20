Столетняя жительница Якутска раскрыла секрет долголетия

Анна Иванова стала четвертой столетней жительницей Якутска, передает телеканал «Якутия 24».
«Хорошее настроение, неисчерпаемая любовь к труду, ежедневные зарядки — вот секрет долголетия», — говорит Анна Иванова.
Анна Николаевна родилась 15 июля 1918 года в селе Жархан Мархинского района Вилюйского округа Якутской АССР.
В суровые военные годы она работала в колхозе счетоводом, бригадиром. После войны переехала в Якутск и была библиотекарем в партийной школе, трудилась в Якутском сельхозтехникуме.
Анна Иванова — любящая мать, прабабушка. Ей на днях вручили почетный знак «Үйэ саас».
«Желаю всем долгих лет жизни, чтобы были здоровы. Когда дача была, всегда работала, копали картошку, сажала помидоры», — сказала Анна Иванова.
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