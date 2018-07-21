Столетняя жительница Якутска раскрыла секрет долголетия . Анна Иванова стала четвертой столетней жительницей Якутска, передает телеканал «Якутия 24». . «Хорошее настроение, неисчерпаемая любовь к труду, ежедневные зарядки — вот секрет долголетия», — говорит Анна Иванова. . Анна Николаевна родилась 15 июля 1918 года в селе Жархан Мархинского района Вилюйского округа Якутской АССР. В суровые военные годы она работала в колхозе счетоводом, бригадиром. После войны переехала в Якутск и была библиотекарем в партийной школе, трудилась в Якутском сельхозтехникуме. Анна Иванова — любящая мать, прабабушка. Ей на днях вручили почетный знак «Үйэ саас». . «Желаю всем долгих лет жизни, чтобы были здоровы. Когда дача была, всегда работала, копали картошку, сажала помидоры», — сказала Анна Иванова. Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/stoletnyaya-zhitelnicza-yakutska-raskryila-sekret-dolgoletiya #sakhalife #100лет #Үйэсаас #АннаИванова
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Столетняя жительница Якутска раскрыла секрет долголетия
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