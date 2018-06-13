Столетию якутской милиции посвятили выставку

Сегодня, 13 июня, в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась выставка «100 лет на страже правопорядка», посвященная 300-летию Российской полиции и 100-летию Якутской милиции.

Из истории якутской милиции: Датой рождения якутской милиции принято считать 10 июля 1918 года. В протоколе заседания исполнительного комитета Якутского совета рабочих депутатов от 10 июля 1918 года рассмотрен вопрос «Об организации городской милиции» (охраны города), где утверждена коллегия по управлению милиции в составе Гладунова, Парюкова, Свидерского и поручается им срочно организовать милицию (из Национального архива Республики Саха (Якутия), фонд 414, опись 1, дело 29).

В числе первых милиционеров г. Якутска Свидерский называет Юлиана Парюкова, Калистрата Китаева, Петра Кочнева, Федора Новохатского, Богдана Чижика и других. В обязанности милиции входили патрульная служба, контроль за въездом и выездом из города, охрана казначейства, продовольственных складов и пороховых погребов, «вылавливание белогвардейцев». В связи с отсутствием судов милиция выполняла также и судебные функции.

Первым якутским милиционерам приходилось работать в очень сложных условиях: ввиду большой отдаленности, отсутствия связи с центром, специальных инструкций, квалифицированных кадров, транспорта и даже единой формы и знаков отличия. Единственным символом принадлежности к рабоче-крестьянской милиции служила нарукавная повязка «Р.К.М.».

Огромная территория, большая протяженность маршрутов, отсутствие вооружения и транспорта – все это создавало трудности, которые приходилось преодолевать милиционерам на заре становления советской власти и государственности Якутии.

На торжественной церемонии открытия выставки с приветственным словом выступили:помощник Министра внутренних дел России, члена Коллегии МВД РФ, генерал-полковник Иван Шилов, министр внутренних дел по РС (Я) генерал-майор полиции Прокопенко Владимир,директор Якутского музея им. Ем. Ярославского Егор Шишигин и директор Музея МВД по РС (Я) Ярковой Александр.

На выставке представлены уникальные экспонаты Музея МВД по РС (Я) им. И.Ф. Дьячковского, отражающие историю становления и развития органов внутренних дел Якутии с 1918 г., а также выставлены личные вещи заслуженных ветеранов Якутской милиции.

Приглашаем всех жителей и гостей г. Якутска посетить новую выставку«100 лет на страже правопорядка».Выставка будет работать в период с 13 июня по 10 сентября 2018 г.