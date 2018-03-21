SТИЛЬМАРКЕТ: дарите добро!

25 добрых дел родному городу – этот план поставила себе Компания SТИЛЬМАРКЕТ в 2018 году.

Вчера сотрудники SТИЛЬМАРКЕТ во главе с владельцем Кондратьевой Лидией Васильевной совершили Доброе дело №3- установили кормушки для птиц в парке культуры и отдыха.

Совсем скоро суровая зима отступит и будет приятно провести время с детьми в парке, наблюдая за любопытными белочками и поющими птицами. Обязательно захватите для них корм! Белки почти ручные и берут угощение прямо из рук, а корм для птиц лучше класть в кормушки.

Весна идет – весне дорогу!