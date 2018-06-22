Стилист Дая Аталларова выписалась из больницы и начала бракоразводный процесс

Известный стилист, визажист и общественный деятель Дая АТАЛЛАРОВА выписалась из Центра экстренной медицинской помощи — Республиканской больницы №2. Напомним, что туда ее направили из травмпункта, куда Дая обратилась для того, чтобы снять побои, нанесенные ей супругом, 12 июня. В отделение нейрохирургии, палату №3 ее положили 15 июня. Сейчас ей назначено стационарное лечение.

Согласно медицинским документам, здоровью Даи Аталларовой нанесен следующий ущерб: сотрясение головного мозга, травматический разрыв барабанной перепонки уха, ушиб капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника, множественные ушибы мягких тканей головы, лица, передней поверхности шеи, грудной клетки и другое.

Пока Дая лежала в больнице, ее навестил участковый, и помог оформить заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении избившего ее супруга.

Сегодня, 22 июня Дая Аталларова начала бракоразводный процесс. Состоялось первое заседание суда. Супруг при этом не присутствовал.

Следующее заседание суда назначено на 27 июня. Дая хочет покончить с бракоразводным процессом как можно быстрей. Она твердо намерена добиться развода с человеком, который, как она пишет в соцсети, долгие годы унижал и оскорблял ее, а она молчала, стесняясь огласки. И вот случился кризис. По ее словам, с супругом они давно не живут вместе.

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