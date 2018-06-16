Стилист Дая Аталларова, избитая бывшим мужем, госпитализирована

Всегда красивая, изящная, ухоженная, неизменно доброжелательная. Она никогда не жаловалась, и вдруг – тревожный телефонный звонок, срывающийся голос, отчаяние. Известный стилист и общественный деятель Дая АТАЛЛАРОВА, став очередной жертвой домашнего насилия, не стала скрывать и замалчивать этот факт, испугавшись общественного осуждения, а обратилась в правоохранительные органы. Но, по ее словам, сотрудники полиции халатно отнеслись к ее заявлению, приняв попытку изнасилования и убийства за обычный семейный скандал. С пострадавшей поговорила судебный хроникер SakhaLife Марина ВАСИЛЕВСКАЯ.

Дая АТАЛЛАРОВА:

— Мы с мужем давно не живем вместе, а сейчас разводимся. На 22 июня назначено первое заседание суда. А вечером 12 июня муж пришел к нам, а живем мы в частном доме, и избил меня, пытался изнасиловать и убить. Он пришел вечером, сказал: «Я хочу тебя забыть, но не могу. Друзья посоветовали один способ». Я сразу поняла, что он задумал, пыталась успокоить его, дала ужин. Но муж никак не реагировал, стал обзывать меня, а потом ударил в живот. Избивал меня при ребенке, сыну 4 года, и даже пытался изнасиловать, спускал штаны. Мне удалось вырваться, я попыталась убежать, но упала, он догнал, схватил за волосы и притащил во двор. Я кричала, ребенок плакал, но никто из соседей не вмешался и не вызвал полицию. Во дворе он избивал меня очень долго, по моим ощущениям, около двух часов. Помню, теряла сознание и опять приходила в себя от ударов. Мне повезло, что он чуть отстранился. Я вырвалась, и на этот раз смогла выбежать на улицу. Он бежал за мной, намереваясь вновь схватить и вернуть во двор. И отстал только после того, как убедился, что я остановила проезжавшую мимо машину. Скорая помощь, к сожалению, спешила на вызов, и не смогла мне помочь. К счастью, остановился другой автомобиль, за рулем которого находился молодой человек, саха, который согласился подвезти в полицию.

Меня в тот день спасло только то, что мне удалось выбежать на улицу, босиком, в грязной одежде, так бы он меня убил. В таком виде я и предстала перед полицией, которая находится в Сайсарском округе. Я умоляла полицейских побыстрее поехать к нам, ведь дома оставался мой сынишка. Но они сказали, что надо ждать патрульную машину. И тогда за меня заступился молодой человек, который подвез меня. Он сказал: «Разве вы не видите, что она избита, босиком? Хотя бы пригласите внутрь».

В конце концов, молодой человек предложил подвезти. И он отвез нас – меня и полицейских к нашему дому.

Вернувшись домой вместе с полицией, обнаружила своего маленького сынишку плачущим, перепуганным. А муж, забрав из моего кошелька последние 5 тысяч рублей, сбежал.

Передав сына приехавшей сестре, я поехала в РБ №2, где меня обследовали, но указали не всё — муж душил меня, на шее остались следы, но этого в больнице не отметили. Ухо заложено, челюсть сильно болит, не могу глотать и жевать, и это тоже не отмечено.









Из поста Даи Аталларовой в инстаграмм

— Два часа он наносил мне побои, угрожал расправиться с моими родственниками, тем, что его друзья будут приходить ко мне в дом и насиловать меня. Его друзья, с которыми муж постоянно пьянствует в гараже, ходят по моему двору в любое время суток как у себя дома (соседи и знакомые могут это подтвердить). Один из них работает каким-то начальником в Сайсарском округе и угрожает мне, что подаст на меня в суд за то, что я просила их уйти и сфотографировала то, что они ходят в моем дворе. Я боюсь за свою жизнь и жизнь своих детей.







Из поста Даи Аталларовой в инстаграмм

— В ту роковую ночь, когда я добралась в полицию, была в шоковом состоянии. И не смогла правильно составить заявление. Со слов полицейского написала, что у нас произошла семейная ссора. Когда осознала, что было на самом деле, на следующий день повторно подошла к полицейскому, чтобы написать правильно, про угрозу убийством и попытку изнасилования. Но полицейский не дал мне повторно написать заявление. Он настойчиво отговаривал меня от подачи повторного заявления, утверждал, что перспектив возбудить уголовное дело, все равно нет. Я устно умоляла задержать мужа, так как опасалась за безопасности и жизнь себя и детей, но полицейский ответил, что задержать человека они могут только по решению суда. Я все еще плохо себя чувствовала, опасалась за себя и детей, и ушла из полиции ни с чем.







Из поста Даи Аталларовой в инстаграмм

— Я выложила несколько постов в инстаграмм, и не жалею об этом. Огласка стала моим единственным спасением. Его сестра писала мне: «Ты что? Твоя статья – попытка угрожать жизни и репутации невинных людей». То есть их фамилии. При этом, они даже ни разу не спросили, как дети. По их мнению, виноват не он, избивший меня, а я, которая просто рассказала об этом, потому что иначе, чувствую, мне не добиться справедливости. Мне очень страшно, я не ночую дома, мне пришлось отправить детей к родственникам ради их безопасности. Чувствую себя беззащитной, может быть общественный резонанс поможет мне добиться наказания мужа и безопасности для меня и детей.





Из поста Даи Аталларовой в инстаграмм.

После этого интервью SakhaLife, Дая Аталларова по направлению полиции обратилась в травмпункт, чтобы снять побои. Обследовав, ее немедленно направили на госпитализацию. Больница – невеселое место. Но Дая там хотя бы чувствует себя в безопасности, ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Она собирается с силами, чтобы пройти через бракоразводный процесс, который является большим стрессом даже при обычных обстоятельствах. Сейчас Дая не может работать, а значит, у семьи пока нет дохода. Ей предстоит пройти множество испытаний, и поддержка друзей и близких в этой ситуации будет уместна.

Жертвой домашнего насилия может стать любой человек. Общество развивается, и если раньше побитая домашним тираном жена стыдилась этого и часто даже подвергалась осуждению — мол, сама виновата, довела мужика — то сейчас женщины отстаивают свои права и громко заявляют о проблеме домашнего насилия.



Фото предоставлено Даей Аталларовой.

Редакция SaakhaLife обращается к правоохранительным органам с просьбой уделить внимание беде Даи Аталаровой, провести объективное расследование по ее заявлению и, если вина мужчины будет доказана, добиться привлечения его к ответственности. У Даи есть и другие фотографии, но от их публикации мы воздержимся.

SakhaLife будет следить за развитием событий.

Дая Аталларова согласна со сведениями, изложенными в статье и с публикацией в СМИ.