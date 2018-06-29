Стилист Дая Аталларова добилась развода

27 июня известный стилист, визажист и общественный деятель Дая АТАЛЛАРОВА получила в суде развод, о чем сообщила SakhaLife.

Напомним, что Аталларова сама подала на развод, так как, по ее словам, супруг и раньше оскорблял и поднимал на нее руку, и они давно не жили вместе. 12 июня Дая на глазах малолетнего сына была жестоко избита супругом, который приехал в их частный дом. Пострадавшая по горячим следам обратилась с заявлением в полицию.

Аталларову госпитализировали в отделение нейрохирургии Центра экстренной медицинской помощи – Республиканской больницы №2. Согласно диагнозу врачей, здоровью пострадавшей нанесен следующий ущерб: сотрясение головного мозга, травматический разрыв барабанной перепонки уха, ушиб капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника, множественные ушибы мягких тканей головы, лица, передней поверхности шеи, грудной клетки и другое.

Накануне рассмотрения дела о разводе в суде, Дая была выписана из больницы с назначением и прохождении стационарного лечения.

И вот, 27 июня решением суда брак официально расторгнут. Аталларова получила развод, и теперь, наконец, свободна юридически.

Сразу после суда Дая уехала к родным в Усть-Алданский улус, где сейчас находятся ее дети. Там она чувствует себя в безопасности, собирается с силами. Через несколько дней ей предстоит вернуться в Якутск, так как курс лечения еще продолжается. Есть и другие дела, которые требуют безотлагательного внимания Даи.