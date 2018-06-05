Стихия вывела из строя станции сотовой связи

Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) сообщает, что в результате паводка и штормового ветра в некоторых населенных пунктах вышли из строя базовые станции сотового оператора «Вымпелком» («Билайн»).

Так, в селе Чымнайы Таттинского улуса в результате паводка оборудование базовой станции оператора было затоплено. В компании было принято решение о полной замене оборудования. Ремонтные работы будут начаты сразу после доставки оборудования. По предварительным оценкам, монтаж оборудования займет 2-3 дня, после чего связь в селе будет полностью восстановлена.

В настоящее время специалисты «Билайн» проводят восстановительные работы на других объектах, пострадавших от стихии. По состоянию на 5 июня базовые станции вышли из строя еще в 13 населенных пунктах республики. Как прокомментировал ситуацию руководитель регионального отделения компании Андрей Драчев, составлен график ремонтных работ.

Ситуация находится на особом контроле министерства связи и информационных технологий Якутии.