Стихи якутских поэтов опубликованы в киргизском журнале

Стихи якутских поэтов переведены на киргизский язык и опубликованы в новом номере киргизского журнала «Жетиген».



Этой чести удостоены Наталья МИХАЛЕВА — САЙА, Мария АЛЕКСЕЕВА и Афанасий ГУРИНОВ. Перевод на киргизский язык сделал писатель, поэт, и журналист, заслуженный работник культуры Кыргызстана Бактыгүл ЧОТУУРАБА.

«Жетиген» в переводе с киргизского означает созвездие Большой Медведицы. По-якутски можно сказать «сэттэгэн», то есть созвездие из семи звезд.

Журнал «Жетиген» выходит тиражом около 10-15 тысяч экземпляров. Это один из самых крупных журналов Кыргызстана. Издание освещает сферы бизнеса, экономики, политики и культуры, сообщает в своем фейсбуке Афанасий Гуринов, поэт и главный редактор литературного журнала «Күрүлгэн» Медиа-группы «Ситим».



Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU