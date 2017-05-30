Стихи якутских поэтов переведены на киргизский язык и опубликованы в новом номере киргизского журнала «Жетиген».
Этой чести удостоены Наталья МИХАЛЕВА — САЙА, Мария АЛЕКСЕЕВА и Афанасий ГУРИНОВ. Перевод на киргизский язык сделал писатель, поэт, и журналист, заслуженный работник культуры Кыргызстана Бактыгүл ЧОТУУРАБА.
«Жетиген» в переводе с киргизского означает созвездие Большой Медведицы. По-якутски можно сказать «сэттэгэн», то есть созвездие из семи звезд.
Журнал «Жетиген» выходит тиражом около 10-15 тысяч экземпляров. Это один из самых крупных журналов Кыргызстана. Издание освещает сферы бизнеса, экономики, политики и культуры, сообщает в своем фейсбуке Афанасий Гуринов, поэт и главный редактор литературного журнала «Күрүлгэн» Медиа-группы «Ситим».
Стихи якутских поэтов опубликованы в киргизском журнале
Стихи якутских поэтов переведены на киргизский язык и опубликованы в новом номере киргизского журнала «Жетиген».