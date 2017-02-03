«Стерх-Сахамедстрах»: семинар как инструмент развития

Состоялось очень эффективное мероприятие, на котором не только обозначены планы и перспективы, определены цели и задачи на предстоящий период, но также дало возможность на месте обсудить множество текущих вопросов, требующих личного общения.

Такое общее мнение выразили участники семинара работников филиальной сети Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах», прошедшего на минувшей неделе. На первый большой слет текущего года, объявленного в Страховой группе Годом качества, съехались 28 представителей структурных подразделений, расположенных как в республике, так и далеко за ее пределами.

Так, в мероприятии приняли участие руководители открытых в минувшем году филиалов, расположенных в Москве, Владивостоке и Краснодаре. Этот прорыв на российский страховой рынок состоялся в рамках Года развития филиальной сети, под эгидой которого шло развитие Страховой группы в 2016 году. Теперь эти три точки, на противоположных концах необъятной страны являются своеобразными маяками, обозначающими фронт работы компаний на последующие годы. К примеру, «Стерх» в настоящее время изучает возможность открытия уже в этом году филиалов в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Отметим, что прежде филиальная сеть «Стерх-Сахамедстрах» состояла из структурных подразделений во всех районах республики и была широко представлена на Дальнем Востоке. Точки присутствия имелись в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Магадане, а также в ряде населенных пунктов Хабаровского края районного значения.

Открывая мероприятие, генеральный директор АО РСК «Стерх» Семен Березин отметил, что вопреки сложной ситуации в стране и на страховом рынке 2016 год для Страховой группы стал успешным. «Выполнены все поставленные задачи и планы: в Год развития филиальной сети мы совершили прорыв в регионы страны; в соответствии с требованиями Центробанка произведена докапитализация обеих компаний; «Стерх» избран в президиум саморегулируемой организации страховщиков России, «Сахамедстрах» поднял рейтинг надежности до максимального уровня А++. Я уверен, что в 2017-м мы продолжим в том же духе, выполним наши амбициозные планы и будем дальше развиваться и совершенствоваться. Для этого есть все основания, заложенные в прошедшем году», — сказал он.

Согласно обширной программе семинара в течение недели состоялись обзоры нововведений в страховом рынке, множество профильных практикумов, техучеба по разным направлениям, круглый стол по обмену опытом, в ходе которых внесены порядка 20 протокольных предложений, касающихся усовершенствования бизнес процессов, разработки и внедрения новых страховых продуктов.

Компании постоянно практикуют подобные мероприятия, поскольку одна из главных задач Страховой группы и ее конкурентное отличие – это соответствие требованиям современного рынка страхования. Эта сфера в своем развитии весьма динамична: постоянно вносятся изменения в законодательство, появляются новые виды страхования, а вместе с ними и новые требования.