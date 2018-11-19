Степан Лыткин: бег ради жизни

Каждый якут начинает с борьбы

Степан Федорович, как и все дети послевоенного поколения, с физическим трудом, физкультурой и спортом знаком со школьной скамьи и дружит с ними до сих пор. Во время учебы в Жабыльской семилетней школе был чемпионом школы и призером зональных соревнований по русским шашкам, с ровесниками ввиду отсутствия тренера, самостоятельно занимались вольной борьбой. Учась в 10-м классе Тюнгюлюнской средней школы занял 4-ое место в первенстве Мегино-Кангаласского района в весе до 52 кг среди взрослых, выполнив тем самым норму Ш спортивного разряда. Первым большим испытанием в мире спорта стало его участие в матчевой встрече по вольной борьбе команд ЯПУ-1 – совхоза им. М.Горького – Тюнгюлюнской СШ. Где он, будучи школьником защищая честь школы, занимаясь борьбой фактически самостоятельно оказал упорное сопротивление именитому борцу мастеру спорта СССР, призеру чемпионата России Алексею Атласову из совхоза и будущему мастеру спорта СССР Юрию Николаеву из ЯПУ-1, уступив обоим только по баллам. Это была своего рода большая сенсация того времени, несомненно, Степан имел все необходимые природные задатки борца, которые позволяли ему претендовать на большее, будь у него в юности сколько-нибудь опытный, серьезный тренер. В ЯГУ он продолжил занятия борьбой у самого Н.Н.Волкова в ДСО «Спартак».

За первую же зиму довольно легко выполнил норму 1 спортивного разряда, стал членом сборной команды ЯГУ, в составе которой выступал в первенствах Облсовета ДСО «Спартак», зональных соревнованиях где занимал призовые места. В 1971 году получив тяжелую травму головы, оставил занятия борьбой. И только после окончания ИТФ ЯГУ, попав по распределению в Янскую геолого-разведочную экспедицию, возобновил занятия борьбой в с.Батагай Верхоянского района. В 1979-80 гг. дважды становился призером первенства Верхоянского района славившегося плеядой больших мастеров ковра таких как Игорь Кудрявцев, Виктор Рукавишников, братья Ноговицыны и многие др. Об этом в районной газете 23 февраля 1980 г, известный спортивный журналист Степан Юмшанов писал так: « В весе до 52 кг собрались все сильнейшие борцы района. Здесь противостояли опыт и молодость. «Старики» С.Лыткин (Батагай) и В.Другин(с-з «Верхоянский» в финал пробились имея по три чистых побед. Отчаянная схватка между ними принесла успех батагайцу.

Степан Лыткин – пример верного и преданного бойца в спорте. Разносторонний спортсмен(его увлечения — и лыжи, и легкая атлетика) не взирая на травму, сумел стать призером района». Действительно в Батагае Степан начал заниматься активно бегом и по лыжным гонкам. Начиная с 1978 года он 8 лет подряд становился чемпионом района по лыжным гонкам на дистанциях 10, 15, 20км и в эстафете выступая за команду родной экспедиции. Дважды в 1981 и 1983 г.г защищал честь ЯнГРЭ в отраслевых спартакиадах геологов всей Якутии, становился вторым призером данных соревнований по зимнему многоборью ГТО, проигрывая мастеру спорта СССР С.Панченко из команды Среднеленской экспедиции. Это были годы наивысшего расцвета массового спорта в ЯАССР. Проводились также традиционно легкоатлетические эстафеты на призы районной газеты, где также спортсмены ЯнГРЭ, среди которых самые ответственные этапы доверяли Степану Лыткину, редко кому проигрывали.

Через перевалы и перепады

В конце 70-х – начале 80-х годов популярными стали дальние и сверхдальние лыжные переходы. Первый свой переход Степан и его коллеги совершили в феврале 1977 года по маршруту Батагай – Столбы – Верхоянск, стоял лютый мороз доходивший до минус 55 градусов. Степан до сих пор не может понять почему не отменили переход. Зачем надо было идти в такой мороз, тем более на лыжах, ведь в такой мороз и лыжи не скользят – это и детям ясно. Однако команда в составе Сергея Булатова, Александра Мальцева и Степана Лыткина успешно, без проишествий прошла весь маршрут за два дня. Степан до сих пор гордится этим переходом и считает этот переход дал толчок для последующих, более серьезных походов. В апреле 1978 года, комсомольцами района был организовн и проведен лыжный переход по маршруту Наачыкы (Туостаах)-Батагай- Верхоянск протяженностью 340км. В 1980 году группа геологов ЯнГРЭ в составе С.Булатова, А.Буянкина и В.Рыженкова совершила сверхдальний велопробег Батагай-Усть-Нера-Магадан под девизом «Олимпийский год- не только для олимпийцев».

Стартовав 22 апреля, они прибыли в г.Магадан 8 мая, в канун Дня Победы. Трасса была очень тяжелая, не у всех была должная подготовка по велосипедной езде. Ехали на простых дорожных велосипедах, с великим трудом преодолевая высокие горные перевалы и перепады. Протяженность маршрута 2018 км. На этом походе Степану особенно запомнились ночевки в верховьях р. Адыча и Утачан, где пришлось искать дрова, чтобы как-то переночевать, не замерзнув в 40-градусные морозы в полузаброшенных охотничьих избушках, это сейчас по проишествии много лет, все вспоминается только в светлых тонах, а тогда в те ночи не до романтики было, лишь бы как-то до утра дотерпеть. Такова, видимо, человеческая память, с высоты прожитых лет, многое кажется светлым вспоминанием или эпизодом, без которых просто невозможно представить свою жизнь. Также на всю жизнь запало в памяти Степана неодолимо трудный, подьем по берегу притоки реки Берелех, (название которой Степан забыл) возле поселка Ягодный. Каким нескончаемо длинным, труднопроходимым он был этот подьем! Просто кошмар был, постоянно, не переставая дул противный, встречный ветер и члены команды то один, то другой начали отставать, наконец-то героическими усилиями был переодолен этот сумасбродный перевал. Еле передвигаясь, ужасно усталые и голодные они поздно вечером постучались закрытый столовый поселка Бурхала Магаданской области. Далее путь лежал через г.Сусуман второго по величине после Магадана.

В последний заключительный день перед финишем в Магадане, также предстояло преодолеть несколько крутых перевалов. Стартовали они рано утром с п.Мякит, чтобы до конца рабочего дня успеть попасть в прием обкоме ВЛКСМ Магаданской области, где их ждали и обещали устроить в гостинице. После Яблоневого перевала был длинный, очень крутой спуск до поселка Карамкен известного в СССР золото- серебряным месторождением. Однако, они спешили и проскочили этот поселок со скоростью 30 км в час что в ушах свистело и из глаз безостановочно текли слезы.

Здесь начались один за другим неприятные события: сперва лопнула ось переднего колеса у руководителя перехода Сергея Булатова и он был вынужден сесть в проезжающий автомобиль и отправиться в ближайший поселок, чтобы отремонтироваться, вдобавок с моря подул сильный встречный ветер. Стал резко сдавать один из самых надежных гонщиков Валентин Рыженков, безнадежно отставал все время Александр Буянкин. Наступил самый кульминационный момент всего перехода, времени осталось в обрез, гонщики находились в жутком цейтноте. Ехать оставалось еще 60-70км, силы были на исходе, а хотелось финишировать в городе « на белом коне», выглядеть свежим, полных сил. Вообще и в последующих походах, говорит Степан, последние километры всегда давались нелегко. Тут причина больше всего кроется в психологии уставших людей. Всегда как будто бы в начале длинного пути прикидывали, рассчитывали как распределить силы, чтобы последние километры не казались мучением. Однако, как всегда бывает жизни, хотели как лучше, а получалось как всегда. Проехав еще километров 40, они поняли что в таком темпе они не успеют до конца рабочего дня доехать до Магадана.

Посовещавшись, они разделились на две группы, уставшие Валентин и Александр дальше поедут в своем темпе, а Степан и Сергей который отремонтировал свой велосипед в скоростном темпе постараются успеть в условленное время. Проехав старый аэропорт (13км), опять серьезная поломка у Булатова и путь до Магадана мужественно продолжает «последний могикан», как оказалось, наилучше подготовленный по всем статьям: и физически, и психологически, и технически из отважной четверки Степан Лыткин, без пяти минут до 18 часов стоявший у входа Магаданского обкома ВЛКСМ. Встречающие сильно удивились, увидев вместо четырех только одного усталого велосипедиста. Через полчаса финишировали все члены команды. Вот так драматично закончился только один из многочисленных переходов совершенных Степаном Лыткиным, ввиду ограниченности газетной рамки мы рассказали только об одном из них.

К сожалению, в последующие годы группа распалась, они все разьехались, каждый по своей тропе жизни, да и возраст видимо сказался. Однако в этих дальних, сверхдальних походах каждый из них закалил характер, научился познавать людей, находить общий язык в любых ситуациях. Увидели во всей красе нигде в мире неповторимую природу родной Якутии, испытали на себе его суровый климат, встретились с массой интересных людей, преображающих суровый Север.

Бег, бег и бег…

Начиная с 1989 года, Степан начал участвовать в кроссе на кубок «Эркээни» (10 км), соревнованиях по бегу на дистанции 3, 5, 10 км и заметно улучшать свои результаты. Стал постепенно входить вчисло тройки призеров в республиканских пробегах, в своей возрастной группе, уступая именитым бегунам республики Афанасию Илларионову (Майя), Егору Абрамову (Чурапча), Ивану Архипову (Сунтар), Егору Ноговицыну (Покровск). Работая на посту председателя Орджоникидзевского районного комитета охраны прироы в 1993 году впервые Степан Федорович организовал совместно председателем охраны природы г.Якутска Сергеем Александровым и известным бегуном Юрием Сергеевым экологический легкоатлетический пробег «Туймаада-Эркээни» протяженностью 12,3 км, ставшим одним из самых популярных и массовых пробегов республики . Степан каждый год участвуют в десятках республиканских пробегах, где почти всегда оказывается в призерах иногда и победителем. Наиболее успешным был 2002 год, он финишировал первым пробегах на призы А.Илларионова, Н.Винокурова и М. Неустроевой, в зимнем пробеге «Дьулуур» в своей возрастной группе, занял призовые места в трех республиканских пробегах, был участником и руководителем сверхдальнего пробега Якутск-Хандыга-Верхоянск с протяженностью 1500км. Дважды выполнил норму мастера спорта России среди ветеранов на полумарафоне и на дистанции 10000м. Только в этом 2003 году он стал победителем пробега на призы Николая Матчитова, стал вторым призером в соревнованиях на призы Байкалова, «Эркээни», экологического пробега «Туймаада-Эркээни».

Ежегодно на высоком уровне проводились «фирменные», «дьулууровские» массовые соревнования: летний и зимний пробеги «Дьулуур», экологический пробег «Туймаада-Эркээни». Команда ветеранов «Дьулуур» заняла Ш место в чемпионате России среди КЛБ по суточному бегу. Несмотря на не полный состав (не было школьников) сборная команда «Дьулуур» впервые участвуя чемпионате России среди КЛБ в беге на длинные дистанции в г.Королев Московской области заняла почетное 7 место среди 39 команд КЛБ России. В период его руководства члены клуба участвовали в 4-х многодневных легкоатлетических пробегах по улусам республики, также сборная команда «Дьулуур» трижды была третьим и один раз победителем в самой популярной эстафете на призы газеты «Якутия», среди производственных коллективов, все эти результаты достигнуты во многом благодаря умелому руководству клубом на общественных началах Степана Федоровича, но один как говорится на поле не воин, с ним всегда рядомбыли его верные соратники Артур Корякин, Валентина Исакова, Лидия Иванова и т.д. Благодаря их упорству и энергии проводились систематически занятия по лечебной гимнастике, праздничные вечера, сборы взносов, организованные выезды членов клуба на соревнования в улусах. Степан Федорович также с удовольствием освещает в СМИ обзоры и статьи по бегу, которые отличаются с высокой профессиональностью, знания дела и пользуются интересом читателей.

Сочетая спорт и труд

У читателя могут возникнуть вопросы, если он всю жизнь так интенсивно занимался физкультурой и спортом когда же он работал. Да, действительно сочетать труд и спорт удается немногим, а быть победителем везде — единицам! Степан Федорович один из них, он яркий пример того как спорт помогает труду. Он «Ударник коммунистического труда» с 1974 года(в Янской ГРЭ) , Медаль «За трудовую доблесть» 1977 «Победитель социалистического соревнования» 1975, 1977, 1979 г.г, участник П-го республиканского слета передовиков производства, в 1977 г. награжден медалью «За трудовую доблесть», занесен в Книгу почета Янской ГРЭ, неоднократно награждался Почетными грамотами Верхоянского и Орджникидзевского РК КПСС и райисполкомов, Янской, Ленской ГРЭ, Министерства охраны природы, «Отличник охраны природы РС(Я) 1998 г. во время работы Якутском теркоме) и РФ 2008 года (ОАО «Нижне-Ленское), Знаком МОП РС (Я) «За особый вклад в живую природу» (2002 г), Почетный гражданин Жабыльского наслега (2009 г),был председателем обьединеннного профкома Министерства Охраны природы РС(Я). Сейчас работает ведущим инженером охраны окружающей среды ГГГГ «Нижне-Ленский.

Говорят, семья — это тыл. И это правда жизни, никто как жена не может возвеличить или унизить мужчину как жена. Она всегда пусть порой и незримо для других, но рядом с мужем, с ним на передовой и играет немалую роль в успехах мужа. Степан Федорович с 1974 года живет в счастливом браке с Лидией Петровной. У них двое детей, дочь Яна(наверно честь реки Яна где работал отец), сын Федор.

Степан Федорович с апреля 2011 года – главный геолог ООО «Спецтехнопром» занимающегося разведкой техногенного месторождения россыпного золота руч. Ыныкчан в У-Майском улусе.В связи с ликвидацией вышеназванного ООО, с мая 2012 года по октябрь 2016 года работал в должности главного геолога ООО «Заря+М, отрабатывающего горнодобычные работы на данном обьекте.

След на земле

След человека на земле — в его делах, свершениях. У таких людей, как мой сегодняшний герой, след добрый, светлый и долгий!

Успех никогда не бывает случайным, а длительный и серьезный – тем более. Как правило, за этим стоят кропотливая работа, понимание цели, которую ты перед собой ставишь, ответственность, самоотречение. И уж, конечно никакой успех не возможен без таланта. Ни сверх трудолюбием, ни настойчивостью, ни целеустремленностью нельзя покорить вершину без природной одаренности. С другой стороны, я знаю немало примеров, когда талантливые люди не желающие или не умеющие по настоящему работать, всю жизнь так и ходят в перспективных и спохватываются лишь тогда, когда поезд, как говорится ушел…

Я рад, что в наше бурное время Степан Федорович нашел свою нишу, собрал вокруг себя интересных и достойных людей – друзей, соратников, собеседников. Как правило, тебя окружают интересные люди, только если ты сам интересен. Степан Федорович за много лет не изменил себе, не стал шарахаться из сторону в сторону и бросаться в крайности, а продолжает придерживаться найденной им самим золотой середины. Он скромнейший трудяга, вообще не ведает, что есть слава, молча так и проходит сквозь славу. Думаю, что для него как спортсмена, бегуна самое главное сегодня не останавливаться на достигнутом. Учитывая его большой спортивный и житейский опыт, хочу пожелать ему каждое утро просыпаться с таким чувством, будто еще ничего не достиг и только начинаешь свой бег – свое восхождение, личным примером в преклонном возрасте радуя высокими достижениями на мировом уровне свой народ.

Досье «Спорта Якутии»

Лыткин Степан Федорович

Мастер спорта РС (Я) и РФ ( с1999 года) по легкой атлетике, трехкратный чемпион Мира по легкой атлетике (кросс-кантри, классический марафон и в составе сборной команды России) среди ветеранов-мастеров спорта(2009 года в г.Лахти, Финляндия), 4-хкратный чемпион Европы по бегу на дистанциях 5000, 10000 м, по классическому марафону среди ветеранов мастеров и в команде(2014 год, г.Измир, Турция), чемпион Мира( в составе сборной команды России), бронзовый призер по кантри-кроссу в личном зачете, по классическому марафону (2015 год, г. Лион, Франция, бронзовый призер России на дистанции 5000 м (2016 год г.Чебоксары).

Семикратный победитель республиканских соревнований по бегу в памяти МСМК Николая Матчитова, неоднократный победитель и призер зимних кроссов на призы К.К. Байкалова, Н.Н. Платонова, РКЛБ «Дьулуур», полумарафона на призы А. Илларионова, экологического пробега «Туймаада-Эркээни», зимнего кросса на призы четырех известных стайеров-марафонцев Усть-Алданского улуса в с. Курбусах, многократный победитель Новогодних часовых пробегов на призы ОАО «Нижне-Ленское», памяти Сергея Нестерова, многократный чемпион и призер республики среди ветеранов легкой атлетики, бронзовый призер России по бегу на 5 и 10 км (Сочи-2005 год).

Организатор и участник сверхдальних велосипедно-лыжных, пеших пробегов по маршрутам: Батагай-Верхоянск-Барылас (750 км – 2979 год), Батагай-Усть-Нера-Магадан (2018 км – 1980 год), Якутск-Верхоянск(1100км – 1985 год), Верхонск-Томтор-Магадан (2300км – 1992 год), Якутск-Хандыга-Батагай-Верхоянск (1500 км – 2002 год) и т.д. Является инициатором и организатором, популярного единственного на Дальнем Востоке и Сибири экологического легкоатлетического пробега «Туймаада-Эркээни».

Не бегать нынче не престижно, престижно бегать, бег уже стал увлечением, идущим на пользу человечеству. И это легко обьясняется: бег дарит жизнерадостность и работоспособность, лечит от хандры и всяческих «новомодных» болезней вроде гиподинамии, заставляет приподняться над обыденностью, открывает новые горизонты и творческие в том числе. Неторопливый бег трусцой способствует активному долголетию, продлению свойственных молодости порывов и задора. Это к тому, что герой моей статьи Степан Федорович Лыткин в 1999-2003 году руководил Республиканским Клубом любителей бега «Дьулуур» известного в России. Во время его руководства клубом члены клуба заявили о себе в полный голос, им удалось как говорится, и людей посмотреть и себя показать,13 членов клуба стали мастерами спорта России, около двух десятков мастеров спорта РС (Я) по легкой атлетике. Принцип участия во всевозможных соревнованиях был возведен в ранг и незаменимых. Действительно, чем заменишь ожидание приближающегося праздника бега, его волнующую, приподнятую атмосферу, ощущение легкой предстартовой лихорадки? В последние годы по инициативе Степана Федоровича масштаб стартов членов клуба возрос до международных вплоть вплоть до чемпионатов Мира и Европы среди ветеранов.

Анонс!Анонс! Анонс!

24ноября с11.00 часов утра в СК «Дохсун» проводится легкоатлетический пробег в честь 70-летия Степана Федоровича Лыткина, приглашаем всех поклонников бега

на снимке Степан Лыткин