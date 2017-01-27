Степан Давыдов: Прямая обязанность глав — соблюдать антикоррупционные требования

Сегодня Государственной Думой будет рассмотрен законопроект, инициированный президентом РФ В.В. ПУТИНЫМ, предусматривающий блок поправок в антикоррупционное законодательство.

Как отмечает руководитель управления при главе РС(Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений Степан ДАВЫДОВ, законопроект направлен на формирование единой государственной политики в области противодействия коррупции, что предполагает унификацию требований и ограничений.

«Это позволит выработать четкие подходы к порядку представления сведений и их проверки в масштабах страны, и таким образом значительно упростит процедуру их подачи и проверки», — сообщил руководитель управления. По его мнению, данная поправка в полной мере реализует один из базовых принципов противодействия коррупции – принцип публичности и открытости деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Говоря о необходимости ввода прямой обязанности для глав муниципальных образований и глав местных администраций соблюдать соответствующие антикоррупционные требования, что в силу отсутствия в некоторых муниципальных образованиях Якутии юридических служб, должностные лица местного самоуправления могут неоднозначно трактовать возложенные на них на сегодняшний день ограничения и обязанности.

По данным МВД по Республике Саха (Якутия) за 2016 год уровень коррупционных правонарушений на уровне местного самоуправления сохраняется на довольно высоком уровне.

Напомним, что 24 января Комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции законопроект поддержан и рекомендован к рассмотрению в первом чтении.

Также, законопроект предусматривает разрешение лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, участвовать в управлении некоммерческой организацией. В случае принятия проекта Федерального закона в данной редакции, указанные лица смогут на безвозмездной основе входить в органы управления общественных организаций, в том числе и политических партий, при этом необходимо будет получить разрешение от представителя нанимателя.

Изменение подхода к праву определенной категории лиц на участие в общественных организациях, предоставление им права заниматься деятельностью по защите общественных интересов и достижению общих уставных целей будут способствовать более полной реализации прав и законных интересов граждан.

Законопроектом предлагается установить, что порядок предоставления депутатами, членами выборных органов местного самоуправления, выборными должностными лицами местного самоуправления указанных сведений устанавливается законом субъекта Российской Федерации. Кроме того, предусмотрено, что данные сведения будут представляться высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

В данном случае, проверка достоверности и полноты представленных сведений будет проводиться по решению главы Республики Саха (Якутия) управлением при главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений в установленном порядке.