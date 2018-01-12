«Стена реально существует!»: крупнейший паблик об «Игре престолов» выложил фото Ленских столбов

Инстаграм-сообщество «Game of Thrones Not Official», крупнейшее (3 млн подписчиков) объединение поклонников сериала «Игра престолов», опубликовало фотографию Ленских столбов.

Фото сопровождено подписью «The Wall is real!» — «Стена реально существует!».

The Wall is real! A post shared by InstaThrones (@gameofthronesnotofficial) on Jan 11, 2018 at 3:25am PST

Достояние республики действительно имеет некоторое визуальное сходство со знаменитой Стеной из сериала. Согласно произведению, Стена — колоссальное оборонительное сооружение, защищающее Семь Королевств от тех, кто живёт на землях к северу от неё. Впрочем, поклонники помнят, что в заключительной серии 7 сезона преграда была разрушена Ледяным Драконом.

Стена из «Игры престолов»

Подписчики сообщества пришли от фотографии в полный восторг.

«Вау! Давай поедем в Россию!», — пишут пользователи своим друзьям. «Это реально круто!», «Жаль, что там не снимают сериал», «Что насчет драконов?», «Кстати, там сейчас около -45С», — отмечают комментаторы.

Публикация набрала уже более 168 тысяч «лайков» и 3 тысяч комментариев.