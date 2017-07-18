Статистика: 39% молодых якутян хотят завести семью и детей

По данным независимого социологического исследования 39% молодых якутян намерены создать семью и завести детей. Это второй по значимости результат после Сахалинской области.

Вопрос исследования звучал так: «Хотите ли Вы в ближайшем будущем завести семью и детей?». В выборке приняли участие 9 550 жителей Дальнего Востока РФ, в том числе 1480 якутян, в возрасте от 21 до 35 лет, не состоящих в браке и не имеющих детей

Период проведения исследования: 15 мая — 15 июля 2017 года.