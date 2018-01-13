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13 января 2018, 7:00
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Старый Новый год 2018 – история праздника, гадания, приметы, обычаи  14 января

Старый Новый Год 14 января

Россияне привыкли отмечать Новый год дважды – 1 и 14 января. Но это не просто потому, что мы любим праздники. Даже не потому, что любим поесть и попеть. Некоторые не задумываются о древних обычаях, а празднуют Старый Новый год по привычке, потому что всегда так делали.

14 января – праздник Василия, издавна отмечается в России

У римлян день преподобной Мелании традиционно завершал год, а день святого Василия начинал новый. В народном воображении эти образы превратились в устойчивую пару, стала привязана к реальным историческим фигур (князя Владимира Великого и его матери Малуши). А в обрядовых текстах можно найти отголоски правовых норм и некоторых деталей быта Х века.

В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Старый Новый Год – праздник, непонятный для многих иностранцев. Никто толком не может сказать – чем же Старый Новый Год отличается от традиционного, привычного всем Нового Года? Конечно, со стороны казалось бы, дело только в расхождении дат.

Однако, все мы относимся к Старому Новому Году как к вполне самостоятельному празднику, способному нам продлить очарование Нового года. А, может быть, впервые его почувствовать, ведь обстановка бывает разная, но в э этот день праздник более спокойный, нет суеты, так свойственной празднику 1 января.

Есть две причины появления уникального Нового Года – изменение даты начала Нового года на Руси и упрямство Русской Православной церкви, не пожелавшей перейти на Новый стиль.

Старый Новый Год: История праздника

В языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 марта – в день весеннего равноденствия, и связано это было с земледельческим циклом. С принятием христианства на Руси византийский календарь начал понемногу вытеснять старый, и теперь уже Новый год начинался 1 сентября. Долгое время еще сохранялся разнобой, и в некоторых местах Новый год продолжали отмечать весной. Только в конце 15 века на Руси официально определили начало Нового года – 1 сентября.

По указу Петра I в 1699 г. Новый год был перенесен на 1 января по старому стилю, то есть на 14 января по новому стилю. После революции в 1918 г. большевики «упразднили» еще 13 дней в году, которые составляли разницу между нашим летосчислением и европейским.

Так образовались два празднования Нового года — по новому и старому стилю.

В ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год 2017 – дополнительный праздник, который возник в результате смены летоисчисления.

Старый Новый Год: Традиции праздника

Этот день в старину носил название Васильева дня, и имел решающее значение для всего года. На Васильев день отмечали праздник земледелия, который связывали с будущим урожаем, и совершали обряд обсевания – отсюда название праздника «овсень» или «авсень». Этот обряд отличался в разных регионах страны: например, в Туле дети рассыпали по дому яровую пшеницу, при этом произнося молитву о богатом урожае, а хозяйка потом собирала её и хранила до времени сева. Украинские обряды отличались весельем, плясками и песнями.

И ещё был своеобразный обряд – варение каши. В новогоднюю ночь, в 2 часа, старшая из женщин приносила крупу из амбара, а старший мужчина приносил воду из колодца или реки. Трогать крупу и воду до тех пор, пока печь не истопится, было нельзя – они просто стояли на столе. Затем все садились за стол, и старшая из женщин начинала размешивать кашу в горшке, произнося при этом определённые ритуальные слова – крупа обычно была гречневая.

Потом все вставали из-за стола, а кашу хозяйка ставила в печь – с поклоном. Готовую кашу доставали из печи и внимательно рассматривали. Если горшок был просто полным, а каша – наваристой и рассыпчатой, то можно было ждать счастливого года и богатого урожая – такую кашу наутро съедали. Если каша вылезала из горшка, либо горшок трескался – это не сулило хозяевам дома ничего хорошего, и тогда ожидали беды, а кашу выбрасывали. Вот такая была программа – либо на беды, либо на процветание, и неудивительно, что она часто реализовалась – ведь в неё верили всерьёз.

Интересен обряд хождения по домам, чтобы угощаться блюдами из свинины. В ночь на Василия гостей непременно надо было накормить пирогами со свининой, варёными или запечёнными свиными ногами и вообще любыми блюдами, в которые входит свинина. На стол также обязательно ставили свиную голову. Дело в том, что Василия считали «свинятником» – покровителем свиноводов и продуктов из свинины, и верили, что если в эту ночь на столе будет много свинины, то эти животные будут плодиться в хозяйстве в изобилии, и приносить хозяевам хорошую прибыль. Вот эта примета гораздо позитивнее обряда с кашей, особенно для рачительных и трудолюбивых хозяев. Удивительно звучная и складная поговорка: «Свинку да боровка для Васильева вечерка» тоже способствовала настрою хозяев на экономическое процветание и изобилие.

А вот традиция лепить на Старый Новый год вареники с сюрпризами появилась не так давно – никто точно не помнит, где и когда, однако её с удовольствием соблюдают во многих областях России. В некоторых городах их лепят почти в каждом доме – с семьёй и друзьями, а потом устраивают весёлое застолье и едят эти вареники, с нетерпением ожидая, кому, какой попадётся сюрприз. Это шуточное гадание особенно нравится детям. Даже на работу приносят с собой вареники, чтобы развеселить знакомых и сослуживцев; и на местных пищевых предприятиях часто выпускают такие вареники – именно под Старый Новый год.

Современный Старый Новый год сейчас праздновать принято так же, как в новогоднюю ночь. Считается, в Старый Новый год нужно успеть то, что не получилось осуществить 1 января. Например: загадать желание, предварительно написав его на салфетке, которую сжигают и бросают в шампанское; посмотреть концерты и письма, которые еще не успели посмотреть; отправить поздравления на Старый Новый год родным и близким с повторным пожеланиями добра и здоровья; положить подарки, о которых ранее забыли под новогоднюю елочку, после чего ее можно убрать. В южных регионах сохранился обычай готовить свинью или блюда из свинины, чтобы Новый год стал богатым на добрые вести. В некоторых деревнях проводятся колядки, но их истинное значение чаще утрачено.

И все-же, не обращая внимание на то, что этот день, к сожалению, даже не является выходным, популярность Старого Нового Года растет. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, количество желающих праздновать Старый Новый Год уже перевалило за 60%. Среди тех, кто собирается отмечать «старый» Новый год – большинство учащихся и студентов, рабочих, предпринимателей, домохозяек и в целом лиц моложе 40 лет, со средним специальным и средним образованием, с относительно высокими доходами.

Гадания на Старый Новый год

К ужину, как и на Сочельник, садится вся семья. Очень важно, чтобы одежда в этот день была тщательно выстиранной и чистой. После ужина надо обязательно зайти к соседям и попросить один у одного извинения за возможную вину друг перед другом, чтобы Новый год встретить в мире и согласии.

Вечер накануне Нового года дает шанс и тем парням, которые потерпели неудачу во время сватанья. Именно в этот вечер можно сделать вторую попытку. Правда, для этого нужно застать девушку дома, а это очень тяжело, так как по селу уже ходят девичьи ватаги щедровальников. Щедровать девчата могли лишь под окнами домов и то лишь ближе к концу Щедрого вечера, то есть к полуночи.

Особенного внимания заслуживают девичьи гадания. Что только не делали представители слабой половины, лишь бы узнать, что же готовит им капризная судьба. Попробуйте, хотя бы такое: перед сном положите под подушку гребешок, при этом приговаривая: “Суженый мой ряженый, расчеши мне голову! “ Тот, кто во сне будет чесать голову, тот и будет суженым.

Если выйти на двор в полночь, то можно почувствовать, как новый год прогоняет старый. В первый день Нового года наиболее распространенным был, и сейчас остается, обряд посевания. Считается, что этот обряд пришел к нам еще из дохристианских времен, ведь наши пращуры встречали Новый год не зимой, а весной и потому обряд посевания связан с надеждами на добрый урожай. Посевали большей частью дети, причем щедрее всех одаривали тех, кто пришел в дом первым. Существовали, кроме посевателей-одиночек, целые посевальничьи группы. В таком случае этот интересный обряд превращался в настоящий спектакль, где главными действующими лицами были Василий, Меланка (Маланка), и цыган.

Старый Новый Год: Приметы

Приметы на 13 и 14 января Внимательно относились к приметам, среди которых особенно выделились следующие:

Первой 14 января в дом вошла девушка – к беде;

Погода на Меланку была теплой, то лето будет хорошим;

Иней на деревьях означал урожайный год;

Запрещалось на Василия считать мелкие деньги, чтобы не лить слезы. Также не давали и не брали в долг;

Если ночью была пурга или метель, считалось, что год будет беспокойным;

Услышать утром необычный звон было вестью о возможном пополнении. Обязательно задабривали домашний скот, чтобы Новый год для них был спокойным и плодовитым.

Если хотя бы некоторые элементы и традиции празднования вернуть в современную реальность, можно улучшить еще больше новогоднее настроение и сделать торжество незабываемым.

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Источник: SAKHALIFE.RU
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