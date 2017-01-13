Старый Новый год 2017. Народные обычаи, гадания, и традиции празднования 13 января

Согласно православному календарю, 13 января – день памяти преподобной Мелании (Меланки), 14 января – день святителя Василия Великого. Поэтому в народе ночь с 13 на 14 января называют встречей Василия с Меланкой. По старинной традиции, в новогоднюю ночь отмечался «щедрый» Васильев вечер. В этот день было принято богато, щедро накрывать на стол. Особенно ценились блюда из свинины, потому что святой Василий Великий считался покровителем свиноводов.

К новогоднему ужину, как и на Рождество, принято садиться всей семьей. Очень важно, чтобы одежда в этот день была тщательно выстиранной и чистой. После ужина было принято ходить к соседям и попросить один у одного прощение за возможную вину друг перед другом, чтобы Новый год встретить в мире и согласии.

Если на Рождество колядуют – ходят по домам и поют обрядовые песни колядки, в которых рассказывается о рождении сына Божьего, то на Старый Новый год, в Щедрый вечер, щедруют – поют обрядовые песни щедривки, в которых желают хозяевам дома всяческих благ и достатка в новом году.

Считается, что обряд посевания пришел к нам еще из дохристианских времен, ведь наши предки встречали Новый год не зимой, а весной и потому обряд посевания связан с надеждами на добрый урожай.

Кстати выбрасывать разбросанное посевальниками зерно нельзя – в селах, например, зёрна тщательно собирают, хранят до весны и при посеве яровых смешивают с прочими семенами.

Народные приметы на Старый Новый год

Если в ночь на Василия небо ясное и звездное – будет богатый урожай ягод.

Метель в Васильев вечер – к большому урожаю орехов.

Если 14 января на деревьях много пушистого инея, год будет богатым на мед.

Туман в день Василия – к урожаю.

14 января садоводам рекомендуется встряхнуть плодовые деревья, потому что святой Василий Великий, по народному поверью, еще и охраняет сады от червей и вредителей. Утром 14 января нужно пройти по саду со словами древнего заговора: «Как отряхиваю я (имя) белпушист снег, так отряхнет червя-гада всякого по весне святой Василий!»

Старый Новый год, как известно, приходится на Святки – а значит, самое время гадать.

Старый Новый год, который отмечают в ночь с 13 на 14 января, отдавая тем самым «долг» Юлианскому календарю, по которому до сих пор живет Русская православная церковь, неделю назад отметившая Рождество.

А после Рождества и до Крещения (19 января) на Руси, как известно, наступали Святки, когда считалось, что нечисть может немного пошалить и погулять. И в святочные дни, несмотря на неодобрительное отношение к этаким забавам православных батюшек, молодежь, да и солидные семейные люди не прочь были заглянуть в будущее при помощи вполне невинных гаданий.

Гадание по нитям.

Это гадание на скорое замужество. Девушки поджигают опущенные нити одинаковой длины: у кого сразу потухнет – сидеть в девках, у кого сгорит быстрее всех – скоро под венец.

Гадание по мешочкам.

В маленькие мешочки или носочки кладут разную «начинку», а кто какой вытащит вслепую – та судьба его и ждет: зола – черная жизнь, сахар – сладкая жизнь, луковица – слезы, кольцо – замужество, рюмка –пьянство, монета – богатство и т. д.

Гадание на суженого по кольцу.

В стакан с водой бросить кольцо и со словами «Суженый мой, ряженый явись мне», внимательно посмотреть в самый центр кольца – так можно увидеть своего суженого.

Гадание по замерзшей воде.

Обручальное кольцо положить в воду и выставить на мороз. Сколько будет бугорков на ледяной поверхности – столько женихов и присватается, а если всё плоско – придется подзадержаться в девках. Ну а если женщина уже замужем, то по бугоркам можно узнать сколько народится мальчиков, а по вмятинам – девочек.

Гадание по цепочке.

Взять цепочку и в полночь, сжав в кулаке, бросить на стол. По образовавшейся фигуре и выяснить свое будущее. Круг и овал – впереди много трудностей, а вот ровная линия, треугольники и прямоугольники – значит, ждет удача в делах. Бантик – к любви, буква – именно на эту букву будет начинаться имя суженого. Змея – происки коварной завистницы. А вот узел – совсем нехорошо.

Гадание на имя.

Вечером пишут на бумажках разные имена и кладут под подушку. Утром не глядя вытягивают одну – вот и имя суженого.