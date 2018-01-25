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Культура & Образование
25 января 2018, 15:30
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Стартует второй этап электронной записи в первые классы

В эту субботу, 27 января с 09.00 часов по местному времени через портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) http://edu.e-yakutia.ru стартует второй этап электронной записи детей в первые классы.

Электронные заявления начнут принимать следующие муниципальные образовательные учреждения городского округа «город Якутск»: НПСОШ №2, СОШ №3, ООШ №6, СОШ №7, СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца, СОШ №10 им. Д.Г. Новопашина, СОШ №12, СОШ №13, СОШ №15, ООШ №18, СОШ №19, СОШ №20 им. Героя Советского Союза Ф.К. Попова, СОШ №21, СОШ №23, СОШ №24 им. С.И. Климакова, СОШ №25, СОШ №26, СОШ №27, СОШ №29, СОШ №30 им. В.И. Кузьмина, СОШ №32, НОШ №36 «Надежда», СОШ №38, Мархинская СОШ №1, Мархинская СОШ №2, Кангаласская СОШ им. П.С. Хромова, Табагинская СОШ, Тулагинская СОШ, Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых, Маганская СОШ.

Родители (законные представители) могут подать электронные заявления самостоятельно через http://edu.e-yakutia.ru и в офисах многофункционального центра «Мои документы».

Адрес головного офиса «Мои документы»: г. Якутск, ул. Аммосова, 18.

Адреса дополнительных офисов:

— ул. Винокурова, 21;

— ул. Жорницкого, 30/1;

— ул. Автодорожная, 44;

— 203 мкр. корпус 10;

— Ярославского, 37.

27 января в офисы многофункциональных центров для оказания помощи родителям будут направлены специалисты Управления внедрения информационных технологий и муниципальных услуг и Управления образования города Якутска. Они будут разъяснять родителям процедуру подачи заявления в электронном виде, подскажут в какой раздел заходить, куда нажимать, какие данные вбивать.

Для подачи заявления электронным способом необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг http://www.gosuslugi.ru (для незарегистрированных на портале пользователей). Войти в личный кабинет на портале образовательных услуг Республики Саха (Якутия) http://edu.e-yakutia.ru. Выбрать муниципалитет, то есть городской округ «город Якутск». Выбрать услугу «Регистрация в первый класс» (не путать с услугой «Запись в школу», данная услуга для приема заявлений во 2-11 классы). Затем нужно заполнить поля электронного заявления и отправить заявку. Перед отправкой электронного заявления родители должны дать свое согласие на обработку персональной информации (поставить галочку). Проверять статус своей заявки можно будет в личном кабинете.

Необходимые документы (оригиналы) для записи ребенка в первый класс:

— Свидетельство о рождении ребенка;

— Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей);

— Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания одного из родителей (законных представителей) на закрепленной территории.

Если родители (законные представители) по тем или иным причинам не смогли подать заявление через портал образовательных услуг в январе 2018 года, то с 1 февраля 2018 года они могут лично обратиться в общеобразовательное учреждение с заявлением о приеме в первый класс. С графиком работы приемной комиссии можно ознакомиться через официальные сайты и информационные стенды в школах.

Прием в первые классы при отсутствии регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка на закрепленной территории или в иное общеобразовательное учреждение по желанию родителей (законных представителей) производится с 1 июля 2018 года.

Общеобразовательное учреждение имеет право отказать в приеме и зачислении ребенка в первый класс только при условии свободных мест.

Информацию по территориальному закреплению можно найти на сайте Управления образования города Якутска yaguo.ru и на сайтах общеобразовательных учреждений.

При возникновении проблем по техническим причинам родители могут обращаться в АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия) по телефону: 8(4112) 703-130. В отдел информационного обеспечения Управления образования города Якутска по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, д.37/2, контактный телефон: 8(4112) 42-30-07.

По вопросам приема в первый класс родители также могут обращаться в отдел мониторинга и качества образования Управления образования: г. Якутск, пр. Ленина, 15, кабинет №205а, контактный телефон: 8(4112) 34-35-17. Прием граждан осуществляется по понедельникам, вторникам и четвергам с 14.00 до 18.00 часов.

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью  и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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