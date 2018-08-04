Стартует видеоконкурс «Вопросы охраны окружающей среды Якутии» (приз Nintendo Switch!)

Уважаемые читатели!

Приглашаем жителей и гостей Якутска принять участие в видеоконкурсе «Вопросы охраны окружающей среды Якутии».

ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЮ: игровая приставка Nintendo Switch!!!

Сроки

Конкурс проводится: с 04 августа до 00:00 часов 26 августа 2018 года в два (2) этапа.

1-й этап проводится с 04 августа до 18 августа.

Условия участия 1 этапа:

— сделать видеоролик в рамках темы «Вопросы охраны окружающей среды Якутии»;

— длительность видеоролика должна быть не дольше одной (1) минуты и не меньше сорока двух (42) секунд;

— готовый видеоролик залить на свой канал в «YOUTUBE» и опубликовать.

— отправить на почту sakhalife.ru@gmail.com Заявку на участие в конкурсе (письмо должно быть с заголовком «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»). Заявка должна включать в себя: Разрешение на использование видеоролика редакцией «SAKHALIFE.RU»; ФИО участника конкурса; год рождения участника; контактный телефон участника конкурса; гиперссылку на «YOUTUBE», где находится видеоролик. Участник, если он победит в конкурсе, должен лично забрать приз в редакции «SAKHALIFE.RU» расположенной в городе Якутске (приз по почте и иным способом не доставляется) и принять участие в фотосессии с призом.

— Заявка на участие в конкурсе должна быть отправлена до 00:00 часов (по якутскому времени) 18 августа 2018 г. Отправленные Заявки позднее этой даты — не участвуют в конкурсе.

Условия участия 2 этапа:

— 18 августа начинается 2-й этап конкурса. Будет проводиться интернет-голосование на сайте «SAKHALIFE.RU» за лучший видеоролик (участвующий в конкурсе).

— Голосование будет проводиться до 00:00 часов (по якутскому времени) 26 августа 2018 года.

— Побеждает тот участник, чей видеоролик наберет больше голосов. В случае равного количества голосов, будут учитываться: количество просмотров, комментариев и «нравиться» в «YOUTUBE».