АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
24
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.08.2018, 11:29
Общество
Анонс
Стартует видеоконкурс «Вопросы охраны окружающей среды Якутии» (приз Nintendo Switch!)
04.08.2018, 11:25
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
04.08.2018, 11:18
Политика
Фотофакт
В Якутск прилетел федеральный министр
04.08.2018, 9:34
Происшествия
В Якутии загорелся двухэтажный жилой дом
04.08.2018, 9:31
Республика
Резонанс
Вопрос-ответ: может ли партия отзывать выдвинутого кандидата в мэры?
04.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 4 августа 2018
04.08.2018, 0:46
Политика
Сегодня день рождения депутата и руководителей
03.08.2018, 21:56
Политика
Эксклюзив
Резонанс
Отзыв Владимира Федорова с выборов мэра Якутска: официальный комментарий ЯРО ВПП «РОДИНА»
03.08.2018, 20:58
Политика
Экстра
Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска
03.08.2018, 20:20
Республика
4 августа и 5 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
03.08.2018, 18:00
Культура & Образование
В ЯГСХА зачислены первые студенты 2018 года
03.08.2018, 17:47
Происшествия
В драке на паромной переправе в Сунтарском районе Якутии участвовали 37 человек
03.08.2018, 17:22
Республика
В Якутск вернулось лето
03.08.2018, 17:05
Культура & Образование
«След, сплетенный бисером…» — выставка прикладного искусства памяти Айталины Хабаровой
03.08.2018, 16:40
Общество
На паромной переправе Якутск — Нижний Бестях устанавливают ограждения
03.08.2018, 16:27
Столица
Процветающий Якутск: в пригородах строятся объекты культуры 
03.08.2018, 16:15
Общество
Автомойка «Туймаада-нефть» появилась и в Нижнем Бестяхе
03.08.2018, 16:01
Красота & Здоровье
Позитив
В Якутске впервые провели трансплантацию сердца
03.08.2018, 15:51
Общество
Поздравление депутата Госдумы РФ Галины Данчиковой с Днем железнодорожника
03.08.2018, 15:43
Республика
Айсен Николаев оценил работу сельхозкооператива «Чурапча»
03.08.2018, 15:30
Спорт
Юные теннисисты из Якутии почти три месяца готовились в Китае
03.08.2018, 15:22
Происшествия
Крыльцо подъезда обрушилось под ногами жительницы Якутска
03.08.2018, 15:11
Общество
МФЦ «Мои документы» переходит на новый режим работы
03.08.2018, 14:55
Культура & Образование
В Якутске открывается выставка молодых художников и фотографов
03.08.2018, 14:47
Красота & Здоровье
Июль для онкологов Якутии выдался жарким
03.08.2018, 14:35
Происшествия
Операция «Быт»: изъято 20 литров алкоголя и 4 единицы оружия
03.08.2018, 14:25
Экология
Роспотребнадзор: птичьего гриппа в Верхоянском районе не было
03.08.2018, 14:17
Республика
В Черском вводят резервную электростанцию
03.08.2018, 14:12
Желток
Фотофакт
Позитив
Лэгэнтэй установил мировой рекорд?
03.08.2018, 14:10
Происшествия
В Оймяконе подтоплены 32 двора
03.08.2018, 14:05
Общество
Бойцы ВДВ помогли детям из приюта
03.08.2018, 13:58
Общество
Дети узнали об основах энергобезопасности
03.08.2018, 13:40
Общество
Дневник навигации «ЛОРП»: План перевозок выполнен на 101 %
03.08.2018, 13:20
Столица
Жители Гагаринского округа ждут строительства больницы
03.08.2018, 13:05
Общество
Вопрос транспортной доступности удаленных наслегов будет решен
03.08.2018, 12:58
Экология
Жители Приморья спасли котенка амурского лесного кота, приняв его за обычную кошку
03.08.2018, 12:45
Происшествия
В Якутске группа подростков напала на прохожего
03.08.2018, 12:35
Общество
На дорогах — массовые проверки
03.08.2018, 12:25
Происшествия
В Якутске задержан вымогатель. Он требовал у таксиста 300 тысяч рублей
03.08.2018, 12:15
Экономика
Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с Днем железнодорожника
03.08.2018, 12:05
Столица
Каждую пятницу в Якутске — «Дачный десант»
03.08.2018, 11:55
Происшествия
Движение на трассе «Колыма» в Оймяконском улусе затруднено паводком
03.08.2018, 11:50
Общество
Интервью
Индия и Якутия — общего больше, чем кажется
03.08.2018, 11:39
Спорт
Якутяне планируют пригласить Арнольда Шварценеггера на чемпионат мира по мас-рестлингу
03.08.2018, 11:23
Культура & Образование
Директор программы Smith College посетила юкагирское село Нелемное
03.08.2018, 11:20
Столица
Двор мечты: В центре Якутска открыта новая спортивно-детская площадка
03.08.2018, 11:15
Общество
Фотофакт
В американском городе Анкоридж установили якутское сэргэ
03.08.2018, 11:05
Происшествия
В Намском районе ликвидировали лесной пожар
03.08.2018, 10:56
Столица
Шествием в национальных костюмах отметят в Якутске Международный день коренных народов
03.08.2018, 10:46
Столица
Наталия Чукавина: По проектам городской среды обязательно должен быть строительный и авторский надзор
03.08.2018, 10:33
Республика
В Нижнеколымский район прибыла гуманитарная помощь
03.08.2018, 10:24
Столица
Стоянка запрещена! В столице проходят плановые рейды
03.08.2018, 10:15
Происшествия
Сегодня произошло отключение высоковольтной линии «Чурапча-Хандыга»
03.08.2018, 10:06
Происшествия
В центре поселка Тикси загорелся КамАЗ
03.08.2018, 9:56
Происшествия
Мать-одиночка, воспитывающая шестерых детей, вступила с иностранцем в фиктивный брак
03.08.2018, 9:47
Столица
Спикер Александр Саввинов: Запуск новой водогрейной котельной в Якутске повысит качество жизни горожан
03.08.2018, 9:45
Общество
SakhaLife отключает комментарии на период выборов
03.08.2018, 9:45
Культура & Образование
Высшая школа музыки приглашает в Летнюю творческую школу
03.08.2018, 9:35
Происшествия
ФСБ перекрыла крупный канал поставки наркотиков в Якутию
03.08.2018, 9:23
Столица
В Окружной администрации состоялась встреча с дольщиками дома по улице Короленко 
03.08.2018, 9:08
Красота & Здоровье
Депутату Госдумы Федоту Тумусову показали новый Перинатальный центр и рассказали о недоделках
03.08.2018, 9:00
Экономика
Интервью
Замруководителя ФАС Андрей Цариковский: Мы — за честную конкуренцию
03.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 3 августа 2018
03.08.2018, 0:46
Общество
Сегодня день рождения охотника и директора театра
02.08.2018, 22:50
Столица
Материальная помощь семьям в день ВДВ
02.08.2018, 22:42
Столица
Помощь пострадавшим от паводка жителям Читы
02.08.2018, 22:39
Экономика
Прометей – новый уровень жизни горожан!
02.08.2018, 18:12
Общество
Департамент ветеринарии: чайки погибли от микоплазмоза
02.08.2018, 17:45
Общество
Энергетики держат на контроле ситуацию в поселке Берег-Юрдя Оймяконского района
02.08.2018, 17:41
Политика
Эксклюзив
Вилюйский избирком отказал СР в регистрации их кандидатов
02.08.2018, 17:35
Происшествия
Раритетный самовар вернулся к хозяину
02.08.2018, 17:25
Происшествия
Подросток украл банковскую карту, лежа в больнице
Архив новостей
Общество
4 августа 2018, 11:29
104

Стартует видеоконкурс «Вопросы охраны окружающей среды Якутии» (приз Nintendo Switch!)

Уважаемые читатели!

Приглашаем жителей и гостей Якутска принять участие в видеоконкурсе «Вопросы охраны окружающей среды Якутии».

ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЮ: игровая приставка  Nintendo Switch!!!

Сроки

Конкурс проводится: с 04 августа до 00:00 часов 26 августа 2018 года в два (2) этапа.

1-й этап проводится с 04 августа до 18 августа.

Условия участия 1 этапа:

— сделать видеоролик в рамках темы «Вопросы охраны окружающей среды Якутии»;

— длительность видеоролика должна быть не дольше одной (1) минуты и не меньше сорока двух (42) секунд;

— готовый видеоролик залить на свой канал в «YOUTUBE» и опубликовать.

— отправить на почту sakhalife.ru@gmail.com Заявку на участие в конкурсе (письмо должно быть с заголовком «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»). Заявка должна включать в себя: Разрешение на использование видеоролика редакцией «SAKHALIFE.RU»; ФИО участника конкурса; год рождения участника; контактный телефон участника конкурса; гиперссылку на «YOUTUBE», где находится видеоролик. Участник, если он победит в конкурсе, должен лично забрать приз в редакции «SAKHALIFE.RU» расположенной в городе Якутске (приз по почте и иным способом не доставляется) и принять участие в фотосессии с призом.

— Заявка на участие в конкурсе должна быть отправлена до 00:00 часов (по якутскому времени) 18 августа 2018 г. Отправленные Заявки позднее этой даты — не участвуют в конкурсе.

Условия участия 2 этапа:

— 18 августа начинается 2-й этап конкурса. Будет проводиться интернет-голосование на сайте «SAKHALIFE.RU» за лучший видеоролик (участвующий в конкурсе).

— Голосование будет проводиться до 00:00 часов (по якутскому времени) 26 августа 2018 года.

— Побеждает тот участник, чей видеоролик наберет больше голосов. В случае равного количества голосов, будут учитываться: количество просмотров, комментариев и «нравиться» в «YOUTUBE».

Победителю достанется ценный приз – игровая приставка  Nintendo Switch. Условие получения приза — победитель должен сфотографироваться вместе с призом в офисе «SAKHALIFE.RU» для дальнейшего опубликования. В случае отказа – победителем становится следующий по количеству голосов.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
04.08.2018, 11:25
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
29.07.2018, 22:10
Спорт
Фотофакт
В Алдане завершился международный турнир по современному профессиональному Панкратиону
02.08.2018, 22:50
Столица
Материальная помощь семьям в день ВДВ
02.08.2018, 15:00
Экономика
В каких случаях можно остаться без газа? Разъясняет Сахатранснефтегаз
29.07.2018, 14:54
Желток
Фотофакт
Сбор грибов в Якутии в самом разгаре
01.08.2018, 22:38
Происшествия
Видео
Резонанс
Смертельное ДТП в Якутии: Третий пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии
30.07.2018, 10:52
Политика
Эксклюзив
Назначен новый руководитель
29.07.2018, 11:38
Экология
Видео
Якутские предприниматели за экологию!
02.08.2018, 12:00
Экономика
Объявление
Сахатранснефтегаз проведет контрольно-пневматическое испытание газопроводов на улице Тимерязева
30.07.2018, 20:19
Общество
Некролог
Назначена дата панихиды по Николаю Чиряеву
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Республика
04.08.2018

Вопрос-ответ: может ли партия отзывать выдвинутого кандидата в мэры?

Эксклюзив Резонанс
Политика
03.08.2018

Отзыв Владимира Федорова с выборов мэра Якутска: официальный комментарий ЯРО ВПП «РОДИНА»

Экстра
Политика
03.08.2018

Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска

Общество
03.08.2018

Автомойка «Туймаада-нефть» появилась и в Нижнем Бестяхе

Фотофакт Позитив
Желток
03.08.2018

Лэгэнтэй установил мировой рекорд?

Культура & Образование
03.08.2018

Высшая школа музыки приглашает в Летнюю творческую школу

Красота & Здоровье
03.08.2018

Депутату Госдумы Федоту Тумусову показали новый Перинатальный центр и рассказали о недоделках

Интервью
Экономика
03.08.2018

Замруководителя ФАС Андрей Цариковский: Мы — за честную конкуренцию